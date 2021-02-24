Мордашов обогнал Потанина и возглавил рейтинг российских миллиардеров

Алексей Мордашов (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов возглавил список богатейших предпринимателей России, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

По данным на 20:10 мск, состояния Мордашова и его семьи оценивается в $29,2 млрд. Он обогнал президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина ($28,8 млрд).

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