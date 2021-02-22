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Бизнес ,  
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Состояние Потанина сократилось на $1,4 млрд после обрушения в Норильске

При обрушении на фабрике погибли три человека, Потанин назвал причиной аварии грубое нарушение техники безопасности
Норникель GMKN ₽26 004 -4% Купить
Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина сократилось более чем на $1 млрд из-за падения акций «Норникеля», следует из данных рейтинга Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.

Капитал Потанина опустился на 4,54%, до $29,9 млрд. Это 47-е место в мире и первое в России.

Стоимость акций «Норникеля» на Московской бирже в понедельник составила 26 010 руб., сократившись на 3,98%. На минимуме за день бумаги стоили 25 812 руб. — падение на 4,7% в сравнении с ценой закрытия в субботу, 20 февраля (27 088 руб.).

В Норильске после обрушения на фабрике задержали четырех человек
Общество
Фото:Следственный комитет РФ / ТАСС

В ночь с 19 на 20 февраля произошла авария на Норильской обогатительной фабрике, которая принадлежит «дочке» «Норникеля», ООО «Медвежий ручей». В результате обрушения погибли трое рабочих, еще пятеро пострадали, их госпитализировали. По факту произошедшего завели уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

Потанин назвал причиной обрушения «грубое нарушение техники безопасности». В рамках расследования аварии на фабрике задержали четверых сотрудников из числа руководства предприятия.

По предварительным данным следствия, в июле 2018 года в здании склада дробления руды фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению. Было решено провести строительно-ремонтные работы, но из-за бездействия подозреваемых их не начали вовремя, сообщили в ведомстве.

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В середине февраля состояние Потанина достигло $30 млрд, что стало рекордом для российского списка Forbes. В первую тройку богатейших россиян по версии Forbes также вошел председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По данным издания, бизнесмену и его семье принадлежит $28,5 млрд. На третьем месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $26 млрд.

Автор
Анастасия Батманова
Владимир Потанин «Норникель»
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