Бизнес , 24 фев, 19:51
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FT узнала об увольнении главы McKinsey из-за «череды кризисов»
Кевин Снидер
Глава международной консалтинговой компании McKinsey Кевин Снидер отправлен в отставку. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на двух осведомленных источников.
Как сообщает издание, партнеры McKinsey проголосовали за замену Снидера на посту глобального управляющего, упрекнув его в том, как он справлялся с «чередой кризисов».
FT отмечает, что следующим главой компании будет Боб Стернфельс или Свен Смит, главы офисов McKinsey в Сан-Франциско и Амстердаме соответственно, которые прошли до последнего тура выборов руководства.
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