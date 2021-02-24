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FT узнала об увольнении главы McKinsey из-за «череды кризисов»

Кевин Снидер
Кевин Снидер (Фото: John Phillips / Getty Images for The Business of Fashion)

Глава международной консалтинговой компании McKinsey Кевин Снидер отправлен в отставку. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на двух осведомленных источников.

Как сообщает издание, партнеры McKinsey проголосовали за замену Снидера на посту глобального управляющего, упрекнув его в том, как он справлялся с «чередой кризисов».

FT отмечает, что следующим главой компании будет Боб Стернфельс или Свен Смит, главы офисов McKinsey в Сан-Франциско и Амстердаме соответственно, которые прошли до последнего тура выборов руководства.

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