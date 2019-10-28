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Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Ни глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, ни другие менеджеры не планируют продавать акции нефтяной компании, заявил сам Алекперов. Так он прокомментировал слухи о том, что «Сургутнефтегаз» намерен купить долю в ЛУКОЙЛе

Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.

«Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций ЛУКОЙЛа нет», — заявил крупнейший совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (его слова передала пресс-служба ЛУКОЙЛа). Так он прокомментировал информацию СМИ о возможной покупке «Сургутнефтегазом» пакета акций ЛУКОЙЛа, которая появилась в конце прошлой недели. «Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У ЛУКОЙЛа долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости», — добавил Алекперов.

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» упали на 5,7% на Московской бирже после заявления Алекперова (данные на 18:16 мск).

О том, что «Сургутнефтегаз», акции которого с 23 октября до вечера 25 октября подорожали почти на 28%, намерен приобрести долю в ЛУКОЙЛе, сообщило издание «Нефтегазовая вертикаль» со ссылкой на два источника на фондовом рынке и на собеседника из правительства. По данным издания, речь идет о покупке доли как раз Алекперова (владеет около 27% компании).

«Уже пару дней в связи с ростом акций «Сургутнефтегаза» на рынке ходят слухи о том, что компания покупает долю в ЛУКОЙЛе, и о том, что глава и крупнейший совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов специально для этого летал в Сургут, где находится штаб-квартира «Сургутнефтегаза», — сказал РБК источник, пообщавшийся с несколькими трейдерами.

16 октября совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил новые принципы дивидендной политики, которая предполагает выплаты акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока (free cash flow, FCF) вместо выплат исходя из чистой прибыли. «Новые принципы дивидендной политики являются важным результатом нашей работы по непрерывному улучшению практик корпоративного управления и совершенствованию финансовой политики компании», — говорил тогда глава компании. В понедельник он подчеркнул, что за последние недели ему не поступали предложения о продаже его пакета в ЛУКОЙЛе.

Представитель «Сургутнефтегаза», обыкновенные акции которого 28 октября продолжили рост на Московской бирже, а к концу дня начали дешеветь, ранее сообщил, что компания «не комментирует слухи».

Авторы: Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова
Теги: ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз»
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