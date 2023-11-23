 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Бизнес ,  
0 

Крупнейший производитель лосося проведет SPO на Мосбирже

Крупнейший производитель лосося «Инарктика» проведет SPO на Мосбирже
«Инарктика», крупнейший в России производитель аквакультурного лосося, проведет вторичное публичное размещение акций на Мосбирже. Инвесторам предложат около 4% от общего количества акций по цене от ₽900 за бумагу
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

ПАО «Инарктика» (прежнее название — «Русская аквакультура») намерена провести вторичное публичное размещение акций (Secondary Public Offering, SPO) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

Продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест» — предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн акций, что составляет около 4% от общего количества акций. В результате SPO компания планирует увеличить долю своих акций в свободном обращении не менее чем до 18%.

Ценовой диапазон предложения составит от 900,0 до 968,5 руб. за одну акцию, говорится в сообщении. Таким образом, исходя из размера пакета акций, который будет предложен инвесторам, можно сделать вывод, что «Инарктика» планирует привлечь в ходе размещения около 3 млрд руб.

Производитель водки «Царская» запланировал IPO в 2025 году
Бизнес
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Период сбора заявок на участие в SPO открывается с 23 ноября и продлится до 29 ноября 2023 года, но может быть закрыт досрочно по решению продающих акционеров, указано в сообщении. Организатором размещения выступит ПАО «Банк Синара». Инвесторы, участвовавшие в SPO, через шесть месяцев после даты его завершения получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках размещения — для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.

«Вторичное размещение позволит нам увеличить долю акций компании, находящихся в свободном обращении, и станет еще одним шагом на пути превращения «Инарктики» в одну из голубых фишек российского фондового рынка. Увеличениe free float должно повысить ликвидность наших бумаг и увеличить рыночную стоимость компании, что является одной из ключевых задач менеджмента», — заявил гендиректор группы Илья Соснов.

«Инарктика» занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также товарным выращиванием форели в озерах Карелии. Компания — крупнейший производитель аквакультурного, то есть выращенного в искусственных условиях, лосося на рынке России. В 2022 году на долю компании, по собственным оценкам, приходилось 25 тыс. т или 21% российского рынка лососевых (без учета озерной форели и дикого лосося), который в целом оценивался в 118 тыс. т. В перспективе компания планирует увеличить этот показатель — портфель ее рыбоводных участков имеет потенциал увеличения объема производства до 60 тыс. т в год.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

Рыбопромышленники вступились за импорт сельди с Фарерских островов
Бизнес
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Выручка ПАО «Инарктика» по итогам 2022 года выросла на 48% относительно уровня предыдущего года и составила 23,5 млрд руб. Чистая прибыль — 12,2 млрд руб. (рост на 44% год к году). Показатель рентабельности по EBITDA в 2022 году превышал 50%. За девять месяцев 2023 года, когда рынок стабилизировался, маржинальность осталась на уровне чуть выше 45%. «Динамичный рост ключевых операционных и финансовых показателей «Инарктики» позволяет отвечать ожиданиям инвесторов — по итогам 2023 года компания планирует направить порядка 4 млрд рублей на выплату дивидендов», — добавил Соснов.

Группа компаний была основана в 1997 году. Изначально она занималась дистрибуцией рыбы, а также переработкой и производством готовой продукции, а бизнес по разведению рыбы появился у нее лишь в 2007 году. Для этого было приобретено форелеводческое хозяйство «Сегозерское» в Карелии и создана компания «Русское море — Аквакультура». В 2012 году в Мурманске была открыта первая ферма по выращиванию лосося. Впоследствии аквакультура стала основным направлением деятельности группы: в 2013 году был продан перерабатывающий завод, а затем и дистрибутор.

«Русская аквакультура» взялась за разведение лосося на Дальнем Востоке
Бизнес
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

В 2010 году группа — тогда она называлась ГК «Русское море» — провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже. В ходе размещения было продано 15 млн акций — это позволило привлечь $90 млн.

Объявленное в ноябре 2023 года SPO — уже не первое для группы: в 2017 году компания, которая тогда носила название «Русская аквакультура», провела вторичное размещение, в рамках которого привлекла 1 млрд руб. — вдвое меньше запланированного. Почти 40% суммы заплатил тогда основной на тот момент акционер компании — брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев.

В 2022 году группа объявила о ребрендинге и смене названия на ПАО «Инарктика». По состоянию на конец 2022 года структура акционерного капитала «Инарктики» выглядела следующим образом: 24,9% принадлежало гендиректору Илье Соснову (в декабре прошлого года он приобрел 22,9% акций у мажоритарного акционера Максима Воробьева), еще 24,9% было у ООО «УК «Свиньин и Партнеры», следует из отчета компании. Сам Максим Воробьев оставался владельцем 22% уставного капитала, еще 8,4% было у ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции», пакет 5,1% был у президента «Тихоокеанской инвестиционной группы» и экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, а 1,7% акций принадлежал дочерним обществам компании. Оставшиеся 13% акций находилось в свободном обращении.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
SPO Московская биржа лосось инвестор

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
В России начал дешеветь лосось
Бизнес
Государство заработало на втором этапе крабовых аукционов ₽214 млрд
Бизнес
Рыбопромышленники вступились за импорт сельди с Фарерских островов
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 22 ноя, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 22 ноя, 17:53
Раненный в результате атаки украинских дронов корреспондент ВГТРК умер Политика, 09:48
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 09:47
Крупнейший производитель лосося проведет SPO на Мосбирже Бизнес, 09:46
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 09:36
Росреестр сообщил о двух рекордах по доле сделок с эскроу в Москве Недвижимость, 09:25
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 09:24
Ракова рассказала о работе системы профтестирования школьников Москвы Город, 09:15
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Девять эвакуированных из сектора Газа россиян госпитализировали Политика, 09:15
Как собрать самого себя по Бодрийяру: какой арт не разочаровывает РБК и СберПервый, 09:13
Что ждет мировой нефтяной рынок в 2024 году Pro, 09:08
Ефимов рассказал о планах по редевелопменту участка в Научном проезде Город, 09:07
Буллинг по-взрослому: как выявить травлю в коллективе РБК и МТС, 09:01
Абрамченко поручила провести масштабные проверки мусорных полигонов Бизнес, 09:00
В Подмосковье произошел пожар на электроподстанции Общество, 08:53