Крупнейший производитель лосося проведет SPO на Мосбирже

«Инарктика», крупнейший в России производитель аквакультурного лосося, проведет вторичное публичное размещение акций на Мосбирже. Инвесторам предложат около 4% от общего количества акций по цене от ₽900 за бумагу

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

ПАО «Инарктика» (прежнее название — «Русская аквакультура») намерена провести вторичное публичное размещение акций (Secondary Public Offering, SPO) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

Продающие акционеры — ООО «Инарктика Северо-Запад» (казначейский пакет) и АО «ИГС Инвест» — предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн акций, что составляет около 4% от общего количества акций. В результате SPO компания планирует увеличить долю своих акций в свободном обращении не менее чем до 18%.

Ценовой диапазон предложения составит от 900,0 до 968,5 руб. за одну акцию, говорится в сообщении. Таким образом, исходя из размера пакета акций, который будет предложен инвесторам, можно сделать вывод, что «Инарктика» планирует привлечь в ходе размещения около 3 млрд руб.

Период сбора заявок на участие в SPO открывается с 23 ноября и продлится до 29 ноября 2023 года, но может быть закрыт досрочно по решению продающих акционеров, указано в сообщении. Организатором размещения выступит ПАО «Банк Синара». Инвесторы, участвовавшие в SPO, через шесть месяцев после даты его завершения получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках размещения — для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.

«Вторичное размещение позволит нам увеличить долю акций компании, находящихся в свободном обращении, и станет еще одним шагом на пути превращения «Инарктики» в одну из голубых фишек российского фондового рынка. Увеличениe free float должно повысить ликвидность наших бумаг и увеличить рыночную стоимость компании, что является одной из ключевых задач менеджмента», — заявил гендиректор группы Илья Соснов.

«Инарктика» занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области, а также товарным выращиванием форели в озерах Карелии. Компания — крупнейший производитель аквакультурного, то есть выращенного в искусственных условиях, лосося на рынке России. В 2022 году на долю компании, по собственным оценкам, приходилось 25 тыс. т или 21% российского рынка лососевых (без учета озерной форели и дикого лосося), который в целом оценивался в 118 тыс. т. В перспективе компания планирует увеличить этот показатель — портфель ее рыбоводных участков имеет потенциал увеличения объема производства до 60 тыс. т в год.

Выручка ПАО «Инарктика» по итогам 2022 года выросла на 48% относительно уровня предыдущего года и составила 23,5 млрд руб. Чистая прибыль — 12,2 млрд руб. (рост на 44% год к году). Показатель рентабельности по EBITDA в 2022 году превышал 50%. За девять месяцев 2023 года, когда рынок стабилизировался, маржинальность осталась на уровне чуть выше 45%. «Динамичный рост ключевых операционных и финансовых показателей «Инарктики» позволяет отвечать ожиданиям инвесторов — по итогам 2023 года компания планирует направить порядка 4 млрд рублей на выплату дивидендов», — добавил Соснов.

Группа компаний была основана в 1997 году. Изначально она занималась дистрибуцией рыбы, а также переработкой и производством готовой продукции, а бизнес по разведению рыбы появился у нее лишь в 2007 году. Для этого было приобретено форелеводческое хозяйство «Сегозерское» в Карелии и создана компания «Русское море — Аквакультура». В 2012 году в Мурманске была открыта первая ферма по выращиванию лосося. Впоследствии аквакультура стала основным направлением деятельности группы: в 2013 году был продан перерабатывающий завод, а затем и дистрибутор.

В 2010 году группа — тогда она называлась ГК «Русское море» — провела первичное публичное размещение акций (IPO) на Мосбирже. В ходе размещения было продано 15 млн акций — это позволило привлечь $90 млн.

Объявленное в ноябре 2023 года SPO — уже не первое для группы: в 2017 году компания, которая тогда носила название «Русская аквакультура», провела вторичное размещение, в рамках которого привлекла 1 млрд руб. — вдвое меньше запланированного. Почти 40% суммы заплатил тогда основной на тот момент акционер компании — брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев.

В 2022 году группа объявила о ребрендинге и смене названия на ПАО «Инарктика». По состоянию на конец 2022 года структура акционерного капитала «Инарктики» выглядела следующим образом: 24,9% принадлежало гендиректору Илье Соснову (в декабре прошлого года он приобрел 22,9% акций у мажоритарного акционера Максима Воробьева), еще 24,9% было у ООО «УК «Свиньин и Партнеры», следует из отчета компании. Сам Максим Воробьев оставался владельцем 22% уставного капитала, еще 8,4% было у ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции», пакет 5,1% был у президента «Тихоокеанской инвестиционной группы» и экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, а 1,7% акций принадлежал дочерним обществам компании. Оставшиеся 13% акций находилось в свободном обращении.