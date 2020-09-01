«Русская аквакультура» взялась за разведение лосося на Дальнем Востоке
Компания «Русская аквакультура», крупнейший в стране производитель аквакультурного лосося, выиграла на торгах рыбоводный участок на Дальнем Востоке и сейчас изучает возможности выращивания этой рыбы там, сообщил РБК гендиректор группы Илья Соснов. По его словам, участок находится на самом юге Приморского края, в Посьетском заливе, в 30 км от Северной Кореи.
Сейчас на Дальнем Востоке нет ни одной морской фермы, где бы выращивались лососевые или другие виды морских рыб, пояснил РБК председатель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) Вадим Лихачев.
Соснов также не исключил, что «Русской аквакультуре» в перспективе может быть интересно развитие на приобретенном на Дальнем Востоке участке производства марикультуры, например гребешка и трепанга.
Аукцион на право пользования рыбоводным участком в бухте Витязь Хасанского района прошел 21 июля, указано на сайте АМКОР. Участок площадью 38 га достался «Русской аквакультуре», подтвердил РБК Лихачев. По его словам, она заплатила за него около 8 млн руб.
Чем известна «Русская аквакультура»
Бизнес «Русской аквакультуры», крупнейшего в России производителя аквакультурного, то есть выращенного в искусственных условиях лосося с долей рынка 20%, сосредоточен на северо-западе России. Группа выращивает лосося в Мурманской области и радужную форель в Карелии.
Первую ферму по выращиванию атлантического лосося компания запустила в Мурманской области в 2012 году. Но спустя три года на ее фермах в Баренцевом море произошла вспышка лососевой вши — больше 70% рыбы, которая должна была быть реализована в 2015–2016 годах, погибло. Потери из-за мора компания оценивала в 1 млрд руб.
Восстановление бизнеса заняло несколько лет, выращивать рыбу в Баренцевом море «Русская аквакультура» вновь начала в 2017 году. Для обеспечения ферм посадочным материалом компания купила два рыбозавода в Норвегии. Уже по итогам первого полугодия 2019 года компания увеличила выручку в 16 раз, до 4,8 млрд руб.
В первом полугодии 2020 года продажи, несмотря на снижение спроса на рыбу в первые месяцы пандемии, выросли до 5,2 млрд руб. Но по итогам шести месяцев этого года компания получила чистый убыток в размере 402 млн руб. против 1 млрд руб. чистой прибыли за сопоставимый период 2019 года. Убыток, как объясняют в «Русской аквакультуре», связан с тем, что из-за холодного июня биомасса рыбы в воде снизилась и группе пришлось провести переоценку биологических активов. Но уже в июле и августе температура была благоприятной, и за эти месяцы отставание в росте рыбы было частично компенсировано.
Основным акционером «Русской аквакультуры» является брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев — ему принадлежит 48,44%. Другим крупным акционером является УК «Свиньин и партнеры» (доля 24,9%). Капитализация группы по состоянию на 31 августа на Московской бирже — 19,6 млрд руб. Чистый долг компании по состоянию на 30 июня 2020 года — 3,1 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2019-го он снизился на 23%.