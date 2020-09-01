«Русская аквакультура» взялась за разведение лосося на Дальнем Востоке

«Русская аквакультура» Максима Воробьева может стать первой компанией, которая начнет выращивать на Дальнем Востоке лосося в искусственных условиях. До сих пор считалось, что для аквакультурного рыбоводства регион не подходит

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Компания «Русская аквакультура», крупнейший в стране производитель аквакультурного лосося, выиграла на торгах рыбоводный участок на Дальнем Востоке и сейчас изучает возможности выращивания этой рыбы там, сообщил РБК гендиректор группы Илья Соснов. По его словам, участок находится на самом юге Приморского края, в Посьетском заливе, в 30 км от Северной Кореи.

Сейчас на Дальнем Востоке нет ни одной морской фермы, где бы выращивались лососевые или другие виды морских рыб, пояснил РБК председатель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края (АМКОР) Вадим Лихачев.

Соснов также не исключил, что «Русской аквакультуре» в перспективе может быть интересно развитие на приобретенном на Дальнем Востоке участке производства марикультуры, например гребешка и трепанга.

Аукцион на право пользования рыбоводным участком в бухте Витязь Хасанского района прошел 21 июля, указано на сайте АМКОР. Участок площадью 38 га достался «Русской аквакультуре», подтвердил РБК Лихачев. По его словам, она заплатила за него около 8 млн руб.