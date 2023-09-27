Сеть магазинов мужской одежды Henderson запланировала IPO на Мосбирже

Henderson планирует до конца года разместить на Мосбирже до 15% акций. Компания стоимостью около 30 млрд руб. может вызвать интерес как первый эмитент на бирже из сегмента fashion, но эксперты ждут роста рынка не раньше 2026 года

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует провести IPO, рассказали РБК четыре источника на инвестиционном рынке. Намерение ретейлера провести размещение на Мосбирже подтверждает собеседник, знакомый с планами компании. По его словам, размещение запланировано уже на четвертый квартал 2023-го — но точная дата будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

В рамках размещения Henderson планирует продать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь порядка 3–4 млрд руб., утверждает собеседник РБК. Исходя из этих планов, компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд руб.

В пресс-службе Henderson заявили РБК, что компания рассматривает различные стратегические варианты развития, добавив, что о конкретных планах говорить преждевременно.

Что такое Henderson Магазины мужской одежды Henderson начали работать в России с 1998 года. Изначально эта торговая марка принадлежала польскому одежному ретейлеру LPP Group (бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay). Но в 2003–2004 годах LPP Group переуступила права на бренд ООО «Тами и КО», которая сейчас управляет ретейлером (это юрлицо, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит АО «Эйч Эф Джи» — «Хэндерсон Фэшн Групп»). Владелец компании Henderson — ее основатель и президент Рубен Арутюнян. Сейчас сеть включает 159 магазинов в России и Армении. Выручка «Эйч Эф Джи» по итогам 2022 года составила 12,4 млрд против 9,5 млрд руб. годом ранее, прибыль — 1,8 млрд против 456 млн руб., долгосрочные обязательства 6,7 млрд руб.

Какие перспективы у размещения

На текущий момент на Мосбирже нет похожих на Henderson эмитентов — одежных ретейлеров, поэтому при оценке бизнеса организаторы сделки ориентировались на Fix Price, который проводил IPO в 2021 году, пояснил собеседник РБК, знакомый с планами компании. Для оценки ретейлеров, как правило, используется мультипликатор EV/EBITDA (отношение стоимости компании к полученной ею прибыли до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации активов). У Fix Price он сейчас составляет 6х. Исходя из того что по итогам 2023 года в Henderson прогнозируют показатель EBITDA на уровне 6,5 млрд руб., стоимость компании может быть на уровне примерно 30–35 млрд руб. за вычетом чистого долга, говорит источник. По его словам, с учетом возможного дисконта, который инвесторы наверняка захотят получить при покупке бумаг нового эмитента из не представленного ранее на Мосбирже сектора, стоимость может быть снижена до 25–27 млрд руб.

Привлеченные средства, по словам собеседника РБК, предполагается направить на развитие сети, в частности увеличить вдвое площади уже существующих магазинов (с 100 до 200 кв. м и с 350 до 700 кв. м), что повышает объем продаж на один квадратный метр и сокращает период окупаемости салонов. С 2020 года совокупный объем торговых площадей Henderson уже увеличился на 29% и превысил 44 тыс. кв. м, отметил собеседник РБК. Он также не исключил, что впоследствии free float может быть увеличен.

Инвесторы в целом давно не видели новых интересных эмитентов на Мосбирже, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Последнее IPO в июле этого года провела микрофинансовая организация Carmoney, напомнил эксперт. Эмитентов среди одежных ретейлеров на российском фондовом рынке сейчас действительно нет, поэтому Fix Price, несмотря на разные бизнес-модели и формат магазинов, действительно единственный более или менее подходящий вариант для сравнения бизнеса Henderson, согласен эксперт. По его мнению, интерес у инвесторов размещение Henderson может вызвать как за счет высокой рентабельности EBITDA (по итогам прошлого года этот показатель составил 39%), так и в силу того, что сеть станет единственной fashion-компанией, представленной на фондовом рынке. Этот сектор должен быть в выигрыше от ухода западных игроков, отмечает Суверов.

Ряд федеральных сетей и новичков на российском fashion-рынке, безусловно, выиграли от ухода иностранных игроков, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине: они заняли бывшие освободившиеся площадки в топовых местах и нарастили выручку за счет сместившегося спроса, говорит старший директор CORE.XP Марина Малахатько. При этом арендные ставки на такие помещения остались на прежнем уровне или даже выросли, отмечает она.

Малахатько также добавляет, что рост выручки у ретейлеров происходит в основном за счет увеличения стоимости из-за удорожания производства и логистики — это видно по чекам, среднее число позиций в которых сократилось. По ее мнению, в ближайшие два года ретейлеры не смогут нарастить продажи в количественном выражении, поэтому интенсивный рост рынка может начаться не раньше 2026 года.