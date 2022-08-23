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«Транснефть» заявила, что ЕС одобрил платежи Украине за транзит

«Транснефть»: ЕС до конца года разрешил уполномоченному банку платежи Украине за транзит
Уполномоченный банк получил разрешение ЕС проводить платежи за транзит через Украину, сообщили в «Транснефти». В начале августа прокачку по южной ветке «Дружбы» приостанавливали, так как из-за санкций платеж не был проведен
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Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Евросоюз разрешил до конца 2022 года проводить платежи за транзит российской нефти через Украину, сообщил «РИА Новости» советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Регулятор в Брюсселе после ситуации с непрохождением платежей проинформировал наш банк, через который мы проводим обязательные платежи по транспортировке, что они дают нам добро на проведение всех платежей до конца года», — рассказал он.

9 августа в «Транснефти» заявили, что «Укртранснафта» приостановила транзит нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии, поскольку российская компания не смогла оплатить услуги по транспортировке — средства были возвращены на счет из-за санкций ЕС.

Чешский оператор сообщил о возобновлении транзита нефти по «Дружбе»
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

На следующий день венгерская MOL и словацкая Slovnaft самостоятельно оплатили транзит по украинскому участку «Дружбы», и «Укртранснафта» возобновила транспортировку по этим направлениям.

12 августа «Транснефть» сообщила, что платеж за транспортировку российской нефти в Чехию через территорию Украины поступил в банк. Позже в тот же день чешская госкомпания Mero подтвердила, что поставки в страну по «Дружбе» возобновились.

Нефтепровод «Дружба» проложен через Белоруссию, где разделяется на северную и южную ветви. Северная проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, а южная — через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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