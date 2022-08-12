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«Транснефть» сообщила об ожидании сигнала от Украины для прокачки в Чехию

Reuters: банк из ЕС проведет платеж за транзит российской нефти по «Дружбе» в Чехию
Нефть российского производства начнет поставляться через Украину в Чехию после получения подтверждения от «Укртранснафты». Один из европейских банков согласился обработать платеж, сообщил ранее Reuters
«Транснефть» TRNFP ₽100 500 +0,25% Купить
Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Оплата за транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба» поступила в банк, для возобновления поставок на чешском направлении необходимо подтверждение «Укртранснафты», сообщили «РИА Новости» в компании.

«Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от «Укртранснафты», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию. Что касается всех проведенных платежей, мы учтем это в дальнейших взаиморасчетах», — рассказал советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

Один из европейских банков согласился обработать платеж за транзит российской нефти через Украину по трубопроводу «Дружба», со ссылкой на представителя словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft и еще одного источника сообщил ранее Reuters.

Если все стороны подтвердят этот платеж, он «станет шагом к восстановлению потоков нефти в Чехию после недельного простоя, а также создаст условия для будущих платежей за транзит в регион», пишет агентство.

По словам его источника, платеж разблокировал банк ING из Нидерландов. Там отказались от комментариев Reuters.

«Нафтогаз» сообщил о возобновлении прокачки нефти по «Дружбе»
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Нефтепровод «Дружба» проходит от Самары до Брянска, а затем до белорусского города Мозырь, где разделяется на две ветки. Северная идет через Белоруссию в Польшу и Германию, южная — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

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Российская «Транснефть» 9 августа сообщила, что «Укртранснафта» приостановила транзит нефти по южной ветке «Дружбы», поскольку не получила оплату за услуги. В «Транснефти» пояснили, что перевели платеж за перекачку через Украину, однако его вернули обратно из-за санкций.

На следующий день, 10 августа, компании из Венгрии и Словакии самостоятельно оплатили транзит российской нефти по украинскому участку «Дружбы», после чего «Укртранснафта» возобновила транспортировку по этим направлениям.

Чехия пока нефть не получает. По словам Ярослава Пантучека, председателя совета директоров компании Mero — чешского оператора нефтепровода «Дружба», Прага оплатит транзит и ожидает возобновление поставок 12 или 13 августа, передает Novinky. Переработкой нефти в Чехии занимается компания Unipetrol, принадлежащая польской PKN Orlen.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Чехия поставки нефти «Укртранснафта» Транснефть «Дружба»
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