Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России

Доверие к партнерам по работе не всегда оправдывает себя, заявил замглавы белорусского оператора трубопровода «Дружба». В апреле через него в страны Европы из России поступила грязная нефть с содержанием хлорорганики

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.

По его словам, такой узел контроля может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году и позволит лучше обеспечивать безопасность работы участка трубопровода, проходящего по территории страны, а также контролировать качество поступающей нефти.

«К сожалению, доверительный принцип работы с партнерами не всегда оправдывает себя. Если бы подобный узел был установлен на приеме нефти в страну, вероятность апрельского инцидента была бы исключена», — сказал Вериго журналистам.

В апреле «Белнефтехим» зафиксировал ухудшение качества нефти, поступающей из России по «Дружбе». Содержание хлорорганических соединений в сырье было превышено. В результате прокачка нефти в Польшу, Германию, Чехию, Венгрию и другие страны была временно приостановлена для ликвидации последствий.