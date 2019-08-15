Минск утвердил повышение тарифа на транзит нефти по «Дружбе»

Минск утвердил повышение тарифа на транзит нефти по «Дружбе»

Белоруссия утвердила повышение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию, говорится в сообщении на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

С 1 сентября 2019 года тарифы вырастут на 3,7%. Пересмотр тарифов был ранее согласован с Москвой.

Повышение тарифов связано с загрязнением российской нефти, поступающей по трубопроводу в Белоруссию, хлорорганическими соединениями. О том, что в Минск поступает грязная нефть, стало известно в конце марта.

В апреле прокачку нефти в Польшу, Германию, Чехию, Венгрию и другие европейские страны через «Дружбу» временно приостановили, чтобы ликвидировать последствия инцидента. Из-за этого Минск понес потери. Соглашение об увеличении тарифов принято «с целью частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба», поясняется в сообщении.