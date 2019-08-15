Минск утвердил повышение тарифа на транзит нефти по «Дружбе»

Белоруссия утвердила повышение тарифов на транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» через свою территорию, говорится в сообщении на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
С 1 сентября 2019 года тарифы вырастут на 3,7%. Пересмотр тарифов был ранее согласован с Москвой.
Повышение тарифов связано с загрязнением российской нефти, поступающей по трубопроводу в Белоруссию, хлорорганическими соединениями. О том, что в Минск поступает грязная нефть, стало известно в конце марта.
В апреле прокачку нефти в Польшу, Германию, Чехию, Венгрию и другие европейские страны через «Дружбу» временно приостановили, чтобы ликвидировать последствия инцидента. Из-за этого Минск понес потери. Соглашение об увеличении тарифов принято «с целью частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба», поясняется в сообщении.