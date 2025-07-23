 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Pfizer ответила на включение в «бордовый список» иностранного бизнеса

В Pfizer прокомментировали попадание в «бордовый список» иностранного бизнеса
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
В Pfizer не согласны с выводами ЦСР, внесшего компанию в список предприятий, которым должен быть закрыт доступ на российский рынок из-за недружественных действий. Фармпроизводитель утверждает, что не прекращал поставки лекарств
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

Фармацевтическая компания Pfizer не прекращала и продолжает свою деятельность в России несмотря ни на что, сообщили РБК в ее пресс-службе. Так в компании ответили на включение компании Центром стратегических разработок (ЦСР) в список иностранных предприятий, у которых нет шансов на возвращение на российский рынок.

«Pfizer <...> на протяжении всех лет осуществляет бесперебойные поставки лекарственных препаратов для пациентов в России», — заявили в компании.

ЦСР назвал иностранные компании без шансов вернуться в Россию
Подписка на РБК
Фото: Sina Schuldt / dpa / ТАСС

Pfizer — американская транснациональная компания и один из крупнейших фармпроизводителей в мире. Компания выпускает самый популярный в мире препарат липитор (липримар, аторвастатин) для снижения уровня холестерина в крови. Также в линейке ее продуктов: дифлюкан, зитромакс, виагра, целебрекс, сермион. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут. В России Pfizer начала работать с 1992 года.

В рамках своего исследования (есть в распоряжении, читайте по подписке РБК) аналитики ЦСР изучили более 1,6 тыс. компаний с участием зарубежного бизнеса, в том числе полностью или частично покинувших страну. Они распределили их по трем спискам: красный, желтый и зеленый.

В «красную» категорию, в частности, включены компании, которые проявили недружественные действия: таковых 23%, в том числе Amazon и PayPal. Им должен быть полностью запрещен доступ на российский рынок, считают в ЦСР.

Особый статус — бордовый — получили компании «с испорченной репутацией, которые склонны к саботажу и недружественным действиям» (это 4,3% от общей выборки). К ним авторы исследования отнесли фармпроизводителя Pfizer и производителя сетевого оборудования Cisco.

Путин поручил изучить предложения бизнеса о возврате иностранных компаний
Бизнес
Владимир Путин

В желтый список попали предприятия, которые не проявили «достаточной степени ответственности», хотя открыто не демонстрировали свою недружественность. Это, например, H&M, Dell, Ubisoft, IKEA.

«Зеленые» фирмы ушли с «ответственным подходом» и смогут вернуться «при наличии отраслевой потребности». В этот список попали Airbnb, Nestle, McDonald’s, Michelin и Apple.

Отдельно исследователи выделили «белые» бренды вроде Ericsson, Marriott и Decathlon, которые ушли «ответственно и корректно». Таких всего 2% от общей выборки.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать правила возвращения западных брендов, покинувших Россию после начала военной операции на Украине.

По его словам, некоторые иностранные компании продали свой бизнес с дисконтом, но они не должны рассчитывать, что смогут выкупить его обратно за такую же небольшую стоимость. Путин также подчеркнул, что процедура согласования возвращения зарубежных предприятий должна быть «максимально прозрачной».

Обсуждения возможного возвращения иностранных брендов начались после прошедших 18 февраля в Эр-Рияде переговоров Москвы и Вашингтона. Позднее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Денис Малышев
Pfizer Военная операция на Украине ЦСР Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Pfizer свернула разработку пилюли от ожирения Danuglipron
Общество
ЕС расследует поглощение Pfizer биотехнологической Seagen за $43 млрд
Бизнес
Экс-футболист подал в суд на Pfizer, связав вакцинацию со своими травмами
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Путин подписал поправки об экстремистских организациях Политика, 13:52
«Почта России» опровергла использование пенсий в собственных интересах Финансы, 13:51
Украинская делегация вылетела в Стамбул на переговоры Политика, 13:40
Минобороны сообщило о шести сбитых авиабомбах, ракете «Нептун» и 256 БПЛА Политика, 13:33
Песков назвал ситуацию вокруг НАБУ внутренним делом Украины Политика, 13:32
Госдума закрыла весенне-летнюю сессию VIII созыва Политика, 13:30
Рекордсмен России в беге рассказал о зарплате в ₽2,5 тыс. Спорт, 13:24
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Сырский заявил о необходимости новых поставок оружия с Запада для Украины Политика, 13:23
«Мы придумали этот чертов хеви-метал!»: как Оззи Осборн стал легендой Life, 13:17
Устойчивое золото: как развивается добыча драгметалла Отрасли, 13:13
Невский проспект закроют на три недели Общество, 13:12
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 13:10
В Кремле не ожидают «легкой дороги» на переговорах с Украиной в Стамбуле Политика, 13:09
Володин похвалил Сталина и КПРФ за пересмотр отношения к нему Политика, 13:04