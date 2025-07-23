Pfizer ответила на включение в «бордовый список» иностранного бизнеса

В Pfizer не согласны с выводами ЦСР, внесшего компанию в список предприятий, которым должен быть закрыт доступ на российский рынок из-за недружественных действий. Фармпроизводитель утверждает, что не прекращал поставки лекарств

Фото: Scott Olson / Getty Images

Фармацевтическая компания Pfizer не прекращала и продолжает свою деятельность в России несмотря ни на что, сообщили РБК в ее пресс-службе. Так в компании ответили на включение компании Центром стратегических разработок (ЦСР) в список иностранных предприятий, у которых нет шансов на возвращение на российский рынок.

«Pfizer <...> на протяжении всех лет осуществляет бесперебойные поставки лекарственных препаратов для пациентов в России», — заявили в компании.

Pfizer — американская транснациональная компания и один из крупнейших фармпроизводителей в мире. Компания выпускает самый популярный в мире препарат липитор (липримар, аторвастатин) для снижения уровня холестерина в крови. Также в линейке ее продуктов: дифлюкан, зитромакс, виагра, целебрекс, сермион. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут. В России Pfizer начала работать с 1992 года.

В рамках своего исследования (есть в распоряжении, читайте по подписке РБК) аналитики ЦСР изучили более 1,6 тыс. компаний с участием зарубежного бизнеса, в том числе полностью или частично покинувших страну. Они распределили их по трем спискам: красный, желтый и зеленый.

В «красную» категорию, в частности, включены компании, которые проявили недружественные действия: таковых 23%, в том числе Amazon и PayPal. Им должен быть полностью запрещен доступ на российский рынок, считают в ЦСР.

Особый статус — бордовый — получили компании «с испорченной репутацией, которые склонны к саботажу и недружественным действиям» (это 4,3% от общей выборки). К ним авторы исследования отнесли фармпроизводителя Pfizer и производителя сетевого оборудования Cisco.

В желтый список попали предприятия, которые не проявили «достаточной степени ответственности», хотя открыто не демонстрировали свою недружественность. Это, например, H&M, Dell, Ubisoft, IKEA.

«Зеленые» фирмы ушли с «ответственным подходом» и смогут вернуться «при наличии отраслевой потребности». В этот список попали Airbnb, Nestle, McDonald’s, Michelin и Apple.

Отдельно исследователи выделили «белые» бренды вроде Ericsson, Marriott и Decathlon, которые ушли «ответственно и корректно». Таких всего 2% от общей выборки.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать правила возвращения западных брендов, покинувших Россию после начала военной операции на Украине.

По его словам, некоторые иностранные компании продали свой бизнес с дисконтом, но они не должны рассчитывать, что смогут выкупить его обратно за такую же небольшую стоимость. Путин также подчеркнул, что процедура согласования возвращения зарубежных предприятий должна быть «максимально прозрачной».

Обсуждения возможного возвращения иностранных брендов начались после прошедших 18 февраля в Эр-Рияде переговоров Москвы и Вашингтона. Позднее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия допустит на свой рынок только те компании, в которых сама заинтересована.