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Бизнес ,  
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Wildberries и Russ заявили о стабильной работе после обвинений в захвате

Ранее сегодня Кадыров и муж Бакальчук встретились и сообщили о попытке «рейдерского захвата» Wildberries со стороны группы Russ. Бакальчук связала ситуацию с бракоразводным процессом. В компании заявили о стабильной работе
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме для обеспечения клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме, говорится в совместном заявлении компаний после слов мужа Татьяны Бакальчук Владислава и главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса.

«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», — говорится в сообщении.

О том, что заявления Кадырова и Владислава Бакальчука о «рейдерском захвате» Wildberries не соответствуют действительности, ранее заявила и Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале. «Это не рейдерский захват. Это развод», — написала основательница компании. Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». В качестве доказательства она привела «пруф» — фотографию, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.

Источник Forbes, знакомый с семьей Бакальчук, подтвердил, что основательница Wildberries ушла от мужа некоторое время назад. Другой собеседник издания отметил, что Владислав Бакальчук покинул компанию в начале июля, а еще один сооснователь маркетплейса Сергей Ануфриев — еще весной. В компании идут увольнения, а на места прежних сотрудников приходят люди из Russ, указывает издание.

Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата»
Бизнес
Адам Делимханов

Ранее сегодня Владислав Бакальчук встретился с Кадыровым, где пожаловался на ситуацию в компании. В Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват», заявил по итогам встречи Кадыров. «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — добавил глава Чечни.

Он также сообщил, что не может «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и сделает «все возможное», чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Этим вопросом по его поручению занялся депутат Госдумы Адам Делимханов, который пообещал, что все поручения «будут выполнены быстро и на сто процентов».

ООО «Вайлдберриз» на 99% принадлежит основательнице и главе компании Татьяне Бакальчук, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 1% владеет ее муж.

О планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries объявили в июне. Источники РБК тогда утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Бакальчук, по их словам, займет пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а Роберт Мирзоян, глава рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.

22 июля Russ и Wildberries создали единый департамент медиа, а 23 июля стало известно, что компании объединили юридические службы в единое правовое управление.

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Александр Ситюков Александр Ситюков, Илья Пламенев Илья Пламенев
Wildberries Russ Outdoor Татьяна Бакальчук Рамзан Кадыров рейдерский захват
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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