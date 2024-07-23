Wildberries и Russ заявили о стабильной работе после обвинений в захвате
Wildberries и Russ продолжают работу в стабильном режиме для обеспечения клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме, говорится в совместном заявлении компаний после слов мужа Татьяны Бакальчук Владислава и главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса.
«Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», — говорится в сообщении.
О том, что заявления Кадырова и Владислава Бакальчука о «рейдерском захвате» Wildberries не соответствуют действительности, ранее заявила и Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале. «Это не рейдерский захват. Это развод», — написала основательница компании. Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». В качестве доказательства она привела «пруф» — фотографию, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.
Источник Forbes, знакомый с семьей Бакальчук, подтвердил, что основательница Wildberries ушла от мужа некоторое время назад. Другой собеседник издания отметил, что Владислав Бакальчук покинул компанию в начале июля, а еще один сооснователь маркетплейса Сергей Ануфриев — еще весной. В компании идут увольнения, а на места прежних сотрудников приходят люди из Russ, указывает издание.
Ранее сегодня Владислав Бакальчук встретился с Кадыровым, где пожаловался на ситуацию в компании. В Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват», заявил по итогам встречи Кадыров. «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — добавил глава Чечни.
Он также сообщил, что не может «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и сделает «все возможное», чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Этим вопросом по его поручению занялся депутат Госдумы Адам Делимханов, который пообещал, что все поручения «будут выполнены быстро и на сто процентов».
ООО «Вайлдберриз» на 99% принадлежит основательнице и главе компании Татьяне Бакальчук, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 1% владеет ее муж.
О планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries объявили в июне. Источники РБК тогда утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Бакальчук, по их словам, займет пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а Роберт Мирзоян, глава рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.
22 июля Russ и Wildberries создали единый департамент медиа, а 23 июля стало известно, что компании объединили юридические службы в единое правовое управление.
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