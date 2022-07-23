Канадская IMAX ушла из России
Канадская компания IMAX, которая предоставляет одноименную кинематографическую систему, с 1 июня ушла с российского рынка. Об этом ТАСС сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днем ее официального представительства и работы здесь было 31 мая. Все сотрудники уволены — соответственно, руководство корпорации (в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, который базировался в Москве) переехало в Лондон. Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — заявил он.
Ранее о том, что IMAX перестала вести бизнес в России, написала автор «Коммерсанта» Анна Афанасьева в своем Telegram-канале «Камера, топор!». По ее словам, сотрудников сократили по соглашению сторон 1 июня.
На российском рынке IMAX владела примерно 50 кинозалами, которые в последние пять лет обеспечивали около 3% от общей выручки.
После начала военной спецоперации на Украине крупнейшие американские кинокомпании отказались выпускать свои премьеры в российский прокат. В 2021 году из 40,7 млрд руб. кассовых сборов почти 75% были обеспечены именно зарубежными картинами. В июне «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщали, что российские киносети перестали платить Universal, Disney, Warner Bros., Sony и представляющим их интересы в России компаниям за уже вышедшие фильмы.
По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, количество посетителей российских кинотеатров за прокатную неделю, начавшуюся 30 июня и завершившуюся 6 июля, составило всего 800 тыс., что сопоставимо с минимальными показателями октября—ноября 2021 года, когда власти ввели локдаун из-за распространения COVID-19.
Для привлечения зрителей некоторые российские кинотеатры в середине июня даже решили выпустить в прокат нового «Бэтмена», российский релиз которого студия Warner Bros. отменила за день до премьеры. Владельцы киносетей заявили, что такой шаг абсолютно легален: российские кинотеатры заключили с компанией Universal Pictures Russia договор на публичную демонстрацию «Бэтмена» в феврале 2022 года, за свой счет демонстрировали анонсирующие ролики и распространяли рекламу, а Минкультуры выдало фильму прокатное удостоверение. Однако это прокату не помогло: общие сборы кинокомикса в России за три недели едва превысили 41 млн руб.