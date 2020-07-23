Сбербанк заявил о прибыли в ₽20 млрд от продажи «Яндекс.Маркет»

«Яндекс» и Сбербанк начали партнерские отношения в 2009 году, когда банк получил «золотую акцию» компании. В 2013 году компании создали совместное предприятие «Яндекс.Деньги», в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а «Яндекс» — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет». Банк вложил в компанию 30 млрд руб. и получил 45% СП, еще 45% осталось у «Яндекса», а оставшиеся акции были зарезервированы под опционные программы для сотрудников. На момент сделки партнеры оценили всю компанию в 60 млрд руб. «без учета будущей синергии». Целью СП было «построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon», говорил Герман Греф в 2018 году.

О сложностях в отношениях между партнерами и подготовке к разводу летом 2019 и в июне 2020 года сообщало издание The Bell. По словам источников издания, одной из причин «развода» стало недовольство темпами развития «Яндекс.Маркет», а также рост конкуренции между экосистемами Сбербанка и «Яндекса».

Официально компании объявили о разделе проектов 23 июня 2020 года. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис пояснил тогда, что «конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать». «Построение экосистемы — живой процесс, и эта сделка открывает для нас совершенно новые возможности в развитии сегмента e-commerce, а также снимает с нас целый ряд ограничений, ранее предусмотренных нашими соглашениями с «Яндексом», — уточнил он.

В «Яндексе» заявили, что «развод» позволит «Яндексу» интегрировать «Маркет» с другими сервисами, а интеграция «Маркета» с «Поиском» и «Дзеном» позволит предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги. «Маркет» также сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей, а выход из «Яндекс.Деньги» позволит «Яндексу» развивать собственные сервисы финансовых услуг.