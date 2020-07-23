Сбербанк заявил о прибыли в ₽20 млрд от продажи «Яндекс.Маркет»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 70,96 (+0,17) Инвестиции, 13:19
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 82,19 (+0,6) Инвестиции, 13:19
СМИ назвали возможное место проведения Суперкубка России по футболу Спорт, 14:36 Фигурант дела о загрязнении «Дружбы» получил убежище в Литве Политика, 14:31 Комитет Совета Федерации одобрил закон о многодневном голосовании Политика, 14:28 Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы Совместный проект, 14:26 IKEA выпустила капсульную коллекцию одежды в Японии Стиль, 14:24 Матвиенко поспорила с Памфиловой о переносе единого дня голосования Политика, 14:22 СК доложил Мизулиной об итоге проверки сообщений о ее двойном гражданстве Общество, 14:18 В Греции из-за лесного пожара эвакуировали жителей деревень. Фоторепортаж Общество, 14:14  Еще одного фигуранта дела Абызова объявили в международный розыск Общество, 14:14 «Флэт биткоина очень скоро закончится». Дневник трейдера #27 Крипто, 14:10 Сбербанк заявил о прибыли в ₽20 млрд от продажи «Яндекс.Маркет» Бизнес, 14:02 Минтранс разъяснил процедуру возврата авиабилетов Общество, 14:01 Мишустин оценил вероятность новой волны COVID-19 Политика, 14:00 Серебряная пуля: как IT поможет компаниям справиться с кризисом РБК и Яндекс.Облако, 13:57
Бизнес ,  
0 

Сбербанк заявил о прибыли в ₽20 млрд от продажи «Яндекс.Маркет»

Сбербанк SBER ₽217,5 +0,36% Купить
Яндекс YNDX ₽4 016,8 +0,17% Купить
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совокупная прибыль Сбербанка от продажи Yandex.Market B.V., которая оперирует в России под брендами «Яндекс.Маркет», «Беру», «Суперчек» и другими, составила 20 млрд руб.

Об этом говорится в пресс-релизе банка. В нем уточняется, что сумма сделки составила 42 млрд руб., а размер прибыли указан до налогообложения.

Сбербанк и «Яндекс» завершили раздел совместных проектов, в результате чего компания «Яндекс.Деньги» полностью перешла под контроль крупнейшего банка России, а компания Yandex.Market B.V. полностью отошла «Яндексу».

Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Технологии и медиа
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Сбербанк выкупил долю в компании «Яндекс.Деньги» за 2,4 млрд руб. «с существенным дисконтом к рыночной стоимости, поскольку она осуществлялась по цене, определенной на базе акционерного соглашения между Сбербанком и «Яндексом» от 2013 года», говорится в пресс-релизе.

«Яндекс» и Сбербанк начали партнерские отношения в 2009 году, когда банк получил «золотую акцию» компании. В 2013 году компании создали совместное предприятие «Яндекс.Деньги», в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а «Яндекс» — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет». Банк вложил в компанию 30 млрд руб. и получил 45% СП, еще 45% осталось у «Яндекса», а оставшиеся акции были зарезервированы под опционные программы для сотрудников. На момент сделки партнеры оценили всю компанию в 60 млрд руб. «без учета будущей синергии». Целью СП было «построить на базе «Яндекс.Маркет» российский Amazon», говорил Герман Греф в 2018 году.

О сложностях в отношениях между партнерами и подготовке к разводу летом 2019 и в июне 2020 года сообщало издание The Bell. По словам источников издания, одной из причин «развода» стало недовольство темпами развития «Яндекс.Маркет», а также рост конкуренции между экосистемами Сбербанка и «Яндекса».

Греф прокомментировал «развод» Сбербанка с «Яндексом»
Экономика
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Официально компании объявили о разделе проектов 23 июня 2020 года. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис пояснил тогда, что «конкуренция между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» стала нарастать». «Построение экосистемы — живой процесс, и эта сделка открывает для нас совершенно новые возможности в развитии сегмента e-commerce, а также снимает с нас целый ряд ограничений, ранее предусмотренных нашими соглашениями с «Яндексом», — уточнил он.

В «Яндексе» заявили, что «развод» позволит «Яндексу» интегрировать «Маркет» с другими сервисами, а интеграция «Маркета» с «Поиском» и «Дзеном» позволит предлагать людям новые сценарии покупки и новые услуги. «Маркет» также сможет уменьшить расходы на логистику и на привлечение покупателей, а выход из «Яндекс.Деньги» позволит «Яндексу» развивать собственные сервисы финансовых услуг.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Сбербанк, «Яндекс»
Материалы по теме
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Технологии и медиа
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
Технологии и медиа
Греф прокомментировал «развод» Сбербанка с «Яндексом»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter