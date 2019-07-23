Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии

Запрет на ввоз яблок из Белоруссии действовал больше трех месяцев. Причиной стало подозрение, что под видом белорусской продукции в Россию ввозились продукты из санкционных стран

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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Регулятор сообщил, что специалисты посетили соседнее государство в период с 15 по 20 июля с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок.

В ходе визита была проведена оценка работы 51 предприятия, а также получены данные о площади садов, которые заняты плодоносящими яблонями, их сортовом составе и урожайности. Помимо этого сотрудникам Россельхознадзора представили сведения о плановом производстве яблок в текущем году, информацию о наличии у компаний фруктохранилищ и сроках хранения яблок.

В сообщении говорится, что ведомство намерено еще раз обратиться к главе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктору Назаренко с предложением изменить законодательные акты ЕЭК, что позволит создать механизм слежения за «подкарантинной продукцией», которая перемещается между странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).