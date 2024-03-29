Перевозки по Северному пути в 2024 году отклонятся от плана вдвое
Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2024 года должен составить около 40 млн т, рассказал журналистам после совещания по развитию маршрута вице-премьер Александр Новак.
«Мы рассчитываем, что на 2024 год мы должны выйти на уровень около 40 млн т. Транзит, возможно, несколько больше, чем в 2023 году. В прошлом году было 2,1 млн т, а в следующем (2024 год. — РБК), будет около 2,5–3 млн т», — сказал вице-премьер.
«Львиную долю», по словам Новака, составят перевозки нефти и газа с сырьевых проектов, которые реализуются в арктической зоне России, также планируется перевозить продукцию «Норникеля» (железорудный концентрат, — РБК), везти транзитом другие грузы на восток СМП из Мурманска. Он добавил, что прогноз 40 млн т грузов, планируемых к перевозке по СМП в 2024 году, учитывает и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ-2».
В 2023 году по СМП было перевезено 36,254 млн т грузов, что стало рекордом за все время эксплуатации маршрута, сообщала госкорпорация «Росатом» (отвечает за развитие СМП). Из этого объема 2,129 млн т составил транзит. Основу грузовой базы составили СПГ с проектов НОВАТЭКа, который сформировал больше половины показателя. Свою роль также сыграли перевозки нефти «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, железорудного концентрата «Норникеля» и угля с Сырадасайского месторождения. Несмотря на рекордные значения показателя, он отстает от заложенного в утвержденном главой правительства Михаилом Мишустиным плана по развитию СМП: согласно плану в 2023 году грузопоток должен был составить 46,82 млн т. Достичь прогнозного показателя не удалось, в том числе из-за переноса запуска проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», который должен в конце прошлого года дать около 3,6 млн т продукции.
На 2024 год план развития СМП предполагает рост грузопотока до 90,01 млн т (согласно первоначально утвержденному плану), или 80 млн т, согласно указу президента России Владимира Путина № 204 «О национальных целях и задачах развития РФ до 2024 года».
В документе говорится, что основной прирост в 2024 году должен дать проект «Роснефти» — «Восток ойл». Начало отгрузок нефти планировалось начать в 2024 году, в течение года проект должен был добавить к грузопотоку по СМП 30 млн т нефти. Отгрузки с «Арктик СПГ-2» должны были вырасти с 3,6 млн т до 12,6 млн т. «Обский ГХК» НОВАТЭКа, который планировалось запустить в 2024 году должен был обеспечить прирост 0,6 млн т грузов, отгрузки с угольного Сырадасайского месторождения должны были вырасти с 1,8 до 3,5 млн т.
Ресурсная база проекта «Восток ойл» превышает 6,5 млрд т премиальной малосернистой нефти, в него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, в том числе 13 месторождений нефти и газа, говорится на сайте «Роснефти».
В конце декабря 2023-го уже вносилось уточнение в планы по перевозкам: как тогда заявлял первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, грузооборот по СМП в 2024-м ожидается на уровне 72 млн т.
Александр Новак не пояснил, за счет чего грузопоток отклонится от планового. В его пресс-службе переадресовали вопросы РБК в «Росатом». В пресс-службе госкорпорации, в свою очередь, сообщили, что конкретные цифры грузопотока 2024 года называть преждевременно. Представитель «Росатома» подчеркнул, что в динамике грузопоток растет, а по итогам года ожидаются очередные рекордные показатели.
РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Норникель» и «Роснефть».
Директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев указывает, что ожидаемые объемы перевозок отличаются от указанных в Плане развития Севморпути на период до 2035 года и приближены к реальности, поскольку учитывают новую геополитическую ситуацию. Антироссийские санкции в первую очередь повлияли на обустройство месторождений и доступность грузового флота, а также переформатировали рынки, поэтому в корректировке нет ничего удивительного, это скорее ясное понимание текущих условий развития проектов, считает эксперт.
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