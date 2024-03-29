Перевозки по Северному пути в 2024 году отклонятся от плана вдвое

По Северному пути планируется перевезти около 40 млн т грузов в 2024 году

Перевозки грузов по Северному морскому пути отклонятся в сторону снижения от изначального плана развития маршрута в два раза — до 40 млн т. На грузопоток могут повлиять сдвиги сроков ввода крупных сырьевых проектов

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) по итогам 2024 года должен составить около 40 млн т, рассказал журналистам после совещания по развитию маршрута вице-премьер Александр Новак.

«Мы рассчитываем, что на 2024 год мы должны выйти на уровень около 40 млн т. Транзит, возможно, несколько больше, чем в 2023 году. В прошлом году было 2,1 млн т, а в следующем (2024 год. — РБК), будет около 2,5–3 млн т», — сказал вице-премьер.

«Львиную долю», по словам Новака, составят перевозки нефти и газа с сырьевых проектов, которые реализуются в арктической зоне России, также планируется перевозить продукцию «Норникеля» (железорудный концентрат, — РБК), везти транзитом другие грузы на восток СМП из Мурманска. Он добавил, что прогноз 40 млн т грузов, планируемых к перевозке по СМП в 2024 году, учитывает и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) с «Арктик СПГ-2».

В 2023 году по СМП было перевезено 36,254 млн т грузов, что стало рекордом за все время эксплуатации маршрута, сообщала госкорпорация «Росатом» (отвечает за развитие СМП). Из этого объема 2,129 млн т составил транзит. Основу грузовой базы составили СПГ с проектов НОВАТЭКа, который сформировал больше половины показателя. Свою роль также сыграли перевозки нефти «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, железорудного концентрата «Норникеля» и угля с Сырадасайского месторождения. Несмотря на рекордные значения показателя, он отстает от заложенного в утвержденном главой правительства Михаилом Мишустиным плана по развитию СМП: согласно плану в 2023 году грузопоток должен был составить 46,82 млн т. Достичь прогнозного показателя не удалось, в том числе из-за переноса запуска проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», который должен в конце прошлого года дать около 3,6 млн т продукции.

На 2024 год план развития СМП предполагает рост грузопотока до 90,01 млн т (согласно первоначально утвержденному плану), или 80 млн т, согласно указу президента России Владимира Путина № 204 «О национальных целях и задачах развития РФ до 2024 года».

В документе говорится, что основной прирост в 2024 году должен дать проект «Роснефти» — «Восток ойл». Начало отгрузок нефти планировалось начать в 2024 году, в течение года проект должен был добавить к грузопотоку по СМП 30 млн т нефти. Отгрузки с «Арктик СПГ-2» должны были вырасти с 3,6 млн т до 12,6 млн т. «Обский ГХК» НОВАТЭКа, который планировалось запустить в 2024 году должен был обеспечить прирост 0,6 млн т грузов, отгрузки с угольного Сырадасайского месторождения должны были вырасти с 1,8 до 3,5 млн т.

Ресурсная база проекта «Восток ойл» превышает 6,5 млрд т премиальной малосернистой нефти, в него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, в том числе 13 месторождений нефти и газа, говорится на сайте «Роснефти».

В конце декабря 2023-го уже вносилось уточнение в планы по перевозкам: как тогда заявлял первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, грузооборот по СМП в 2024-м ожидается на уровне 72 млн т.

Александр Новак не пояснил, за счет чего грузопоток отклонится от планового. В его пресс-службе переадресовали вопросы РБК в «Росатом». В пресс-службе госкорпорации, в свою очередь, сообщили, что конкретные цифры грузопотока 2024 года называть преждевременно. Представитель «Росатома» подчеркнул, что в динамике грузопоток растет, а по итогам года ожидаются очередные рекордные показатели.

РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Норникель» и «Роснефть».

Директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев указывает, что ожидаемые объемы перевозок отличаются от указанных в Плане развития Севморпути на период до 2035 года и приближены к реальности, поскольку учитывают новую геополитическую ситуацию. Антироссийские санкции в первую очередь повлияли на обустройство месторождений и доступность грузового флота, а также переформатировали рынки, поэтому в корректировке нет ничего удивительного, это скорее ясное понимание текущих условий развития проектов, считает эксперт.