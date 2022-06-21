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Бизнес ,  
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МАК зафиксировал рост числа авиакатастроф в России в 2021 году

МАК: 75% авиационных происшествий связаны с человеческим фактором
В 2021 году в России произошли три авиакатастрофы, в которых погибли 38 человек, в 2020-м их не было, сообщил Межгосударственный авиационный комитет. Несмотря на сложности, в 2022-м хуже с безопасностью не будет, считают эксперты
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В 2021 году в России выросло количество катастроф самолетов вместимостью от 19 мест, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о безопасности полетов, с которым ознакомился РБК. В прошлом году жертвами трех авиакатастроф стали 38 человек. В 2020-м их не было.

Всего за последние десять лет (2012–2021) в гражданской авиации России произошло 198 катастроф воздушных судов, в результате чего погибли 740 человек. В предыдущее десятилетие (2002–2011) их было на 46% меньше (106), но жертвами стали почти 1 тыс. человек.

МАК занимается расследованием авиационных происшествий и инцидентов в России и еще 11 странах ближнего зарубежья.

Почему выросло число авиакатастроф

В 2021 году все три происшествия были связаны с самолетами регионального класса. В результате катастрофы лайнера Ан-26 Камчатского авиационного предприятия в районе аэродрома Палана погибли 28 человек. Из-за падения специализированного самолета Ан-26 компании «Летные проверки и системы» около Хабаровска погибли шесть человек. Катастрофа самолета L-410 авиакомпании «Аэросервис» в Иркутской области унесла жизни четырех человек.

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Фото:МЧС России

Наиболее часто проблемы с обеспечением мер по безопасности полетов выявляются в авиакомпаниях, выполняющих региональные перевозки, отмечал руководитель Росавиации Александр Нерадько на расширенной коллегии ведомства в марте 2022 года. По словам чиновника, авиационные происшествия в таких предприятиях случаются из-за неэффективной работы топ-менеджеров авиакомпаний, которые бездействуют при выявлении нарушений правил полетов или сами им способствуют. Так, к катастрофе с L-410 привели три попытки посадки воздушного судна, в каждой из-которых были нарушены базовые правила безопасности полетов. В отчете МАК говорится, что 75% авиационных происшествий связаны с человеческим фактором.

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К самым большим жертвам в 2021 году привела катастрофа самолета Ан-26 Камчатского авиационного предприятия, к которой привел именно человеческий фактор, говорит президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук. МАК продолжает расследование этого авиационного происшествия.

Но по результатам проверки Камчатского межрегионального территориального управления Росавиации (в зоне его ответственности в 2021-м произошла также катастрофа с вертолетом Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро») руководителю управления Михаилу Ходееву было вынесено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, отмечал Нерадько. В итоге Ходеев освобожден от занимаемой должности.

Какие есть риски для безопасности полетов

В ответ на начало военной спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против российской авиаотрасли. Они в том числе запрещают поставку авиакомпаниям из России запчастей и агрегатов, обслуживание самолетов и тренажеров для обучения пилотов. Авиакомпании перерегистрировали почти все иностранные самолеты в России, после этого европейские власти внесли всех российских перевозчиков в черный список. В США понизили уровень безопасности полетов в России, посчитав, что Росавиация не соответствует нормам безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO). Но как сообщала пресс-служба Росавиации в конце апреля, фактические доказательства несоответствия воздушных судов российских авиакомпаний требованиям ICAO отсутствуют.

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Фото:Maxim Shemetov / Reuters

Не стоит ожидать роста авиакатастроф в России, уверен Бойчук. Об этом говорит и отсутствие серьезных авиационных происшествий с пассажирскими самолетами с начала 2022 года. Кроме того, по его словам, сейчас наблюдается профицит пилотов, поэтому на них снизилась нагрузка — это положительно сказывается на уровне безопасности полетов.

С запчастями для иностранной авиатехники будут проблемы, поэтому нeкоторые компании могут не соблюдать максимальный срок использования каких-то узлов и агрегатов или устанавливать запчасти без подтвержденной истории эксплуатации, полагает профессор авиационных финансов Embry-Riddle Aeronautial University Виталий Гужва. Однако в России высокие стандарты безопасности полетов, и если они будут поддерживаться на том же уровне Росавиацией и авиакомпаниями, то снижения уровня безопасности полетов не будет, отметил эксперт.

Ограничения на поставку запчастей не влияют напрямую на частоту авиационных происшествий, говорит директор практики «Транспорт и логистика» консалтинговой компании Stategy Partners Роман Тиняев. Авиационные происшествия и катастрофы обычно являются следствием ряда содействующих факторов, указывает он. По данным ICAO, в 2020 году в среднем по миру количество таких катастроф составило 2,14 на 1 млн вылетов. Для региона RASG-EUR, к которому относится Россия, средняя частота авиационных происшествий — 2,22, замечает Тиняев. По данным МАК, аналогичный показатель для бывших республик СССР, за исключением стран Прибалтики, — 2,6. Для России — 1,66 (данные Росавиации).

РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, Росавиации, Ространснадзора, а также «Аэрофлота», S7, «Победы» и других крупнейших авиакомпаний.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
безопасность полетов Перевозки пассажиров авиаполеты авиакатастрофа

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