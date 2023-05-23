Власти потратят ₽95 млрд на модернизацию пунктов пропуска через границу

Для увеличения пропускной способности пунктов на границе «в разы» на их модернизацию до 2026 года выделят 95 млрд руб., заявили в Минтрансе. Акцент — на 84 подобных локации: они обеспечивают примерно 66% грузооборота

По данным Минтранса, в России функционируют 109 из 133 автомобильных пункта пропуска через госграницу (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

На модернизацию пунктов пропуска через госграницу России власти направят в 2023 году 25 млрд руб., в 2024-2025 годах — по 35 млрд руб. ежегодно, рассказал журналистам министр транспорта Виталий Савельев, передает корреспондент РБК. На эти деньги в пунктах пропуска построят унифицированные здания, внедрят новое оборудование, электронную очередь и др. «Новый принцип сканирования транспорта и электронная очередь существенно изменят ландшафт границы России», — заявил Савельев.

Ранее на содержание пунктов пропуска вместе со стройкой и капитальным ремонтом выделялось 9-10 млрд руб. в год. «В 2021 году мы обосновали в правительстве расчетами, что если мы хотим ускоренно провести модернизацию приоритетных 84 пунктов пропуска и обеспечить надлежащее функционирование 314 [работающих] пунктов, требуются другие деньги», — отметил глава Минтранса. В результате в прошлом году расходы на развитие пунктов пропуска выросли вдвое, до 20 млрд руб.

Модернизация пунктов пропуска имеет стратегическое значение для ускорения транзита, экспорта и импорта грузов с учетом переориентации внешней торговли России на новые рынки, развития международных транспортных коридоров, в том числе «Север-Юг», сказал РБК представитель Минэкономразвития.

На что потратят деньги

По словам Савельева, вся программа модернизации пунктов пропуска рассчитана до конца 2030 года. Средства на модернизацию выделяются в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы», которая включает в себя и ведомственный проект «Строительство, реконструкция и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу». По данным Минтранса, всего в России существует 380 пунктов, из которых работают 314. Больше всего пропускных пунктов расположены на границе с Казахстаном (52; работают 50) и Китаем (28; работают 19). «Из работающих пунктов мы акцентировали внимание на развитии 84 — на них приходится примерно 66% грузооборота между Россией и другими странами», — говорит министр.

Осенью 2021 года Минтранс оценивал комплексную модернизацию всех таких объектов в более 300 млрд руб. «Текущая ситуация, которая сложилась в области обустройства пунктов пропуска оставляет желать лучшего. Потому что большая часть объектов на сегодняшний день находится в ненормативном состоянии», — говорил тогда на слушаниях в Совете Федерации Акоп Акопян, заместитель директора профильного департамента министерства. Это преимущественно объекты, построенные в СССР и требующие существенной модернизации в части дооснащения, создания инфраструктуры, объяснял чиновник.

По словам Савельева, выделенные в 2023-2025 годах деньги будут направлены на три направления:

Установка нового оборудования. «Еще недавно на пунктах пропуска использовались стационарные и передвижные досмотровые комплексы, мы же решили внедрить третий вид — портальные досмотровые комплексы», — говорит Савельев. В таких комплексах можно быстро и безопасно сканировать 100% транспортных средств и грузов в динамическом потоке, то есть автомобилю не нужно тратить время на остановку и прохождение досмотра на специальной площадке или в боксе. «Благодаря этим комплексам скорость осмотра транспорта увеличивается в разы с одновременным повышениям уровня контроля, так как весь поток автомобилей «просвечиваются» на 100%, то есть полностью. Это позитивно сказывается на уровне безопасности», — утверждает министр. По его словам, установка портальных комплексов стоит в 1,5 раза дешевле, чем строительство стационарных. Сейчас Минтранс вместе с пограничной и таможенной службами проводят эксперимент, опытная эксплуатация такого оборудования началась в пункте пропуска Маштаково в Оренбуржье на границе с Казахстаном. Портальный комплекс смонтирован также на пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр (граница с Азербайджаном).

«Еще недавно на пунктах пропуска использовались стационарные и передвижные досмотровые комплексы, мы же решили внедрить третий вид — портальные досмотровые комплексы», — говорит Савельев. В таких комплексах можно быстро и безопасно сканировать 100% транспортных средств и грузов в динамическом потоке, то есть автомобилю не нужно тратить время на остановку и прохождение досмотра на специальной площадке или в боксе. «Благодаря этим комплексам скорость осмотра транспорта увеличивается в разы с одновременным повышениям уровня контроля, так как весь поток автомобилей «просвечиваются» на 100%, то есть полностью. Это позитивно сказывается на уровне безопасности», — утверждает министр. По его словам, установка портальных комплексов стоит в 1,5 раза дешевле, чем строительство стационарных. Сейчас Минтранс вместе с пограничной и таможенной службами проводят эксперимент, опытная эксплуатация такого оборудования началась в пункте пропуска Маштаково в Оренбуржье на границе с Казахстаном. Портальный комплекс смонтирован также на пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр (граница с Азербайджаном). Внедрение электронной очереди. Впервые бесплатная электронная очередь для грузовиков будет введена 1 сентября в Забайкальске (граница с Китаем). В 2023 году электронная очередь появится также на пунктах пропуска Чернышевское (граница с Литвой) и Бугристое (с Казахстаном). «В перспективе к 1 марта 2024 года есть задача сделать электронную очередь через Госуслуги, пока же она будет на сайте Росгранстроя», — сказал Савельев. Одной из сложностей для транспортных компаний до сих пор является пересечение границ через погранпереходы, говорит гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев. «На каждом из них из-за большого транспортного потока образуется очередь, которая, к сожалению, пока никак не контролируется. <...> Нередко, чтобы ускорить пересечение границы, места в очереди покупают у «местных», и недешево», — объясняет он. Поэтому в ближайшей перспективе крайне важно повсеместно внедрить электронную очередь, причем сделать это быстро и качественно, считает топ-менеджер.

Впервые бесплатная электронная очередь для грузовиков будет введена 1 сентября в Забайкальске (граница с Китаем). В 2023 году электронная очередь появится также на пунктах пропуска Чернышевское (граница с Литвой) и Бугристое (с Казахстаном). «В перспективе к 1 марта 2024 года есть задача сделать электронную очередь через Госуслуги, пока же она будет на сайте Росгранстроя», — сказал Савельев. Одной из сложностей для транспортных компаний до сих пор является пересечение границ через погранпереходы, говорит гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев. «На каждом из них из-за большого транспортного потока образуется очередь, которая, к сожалению, пока никак не контролируется. <...> Нередко, чтобы ускорить пересечение границы, места в очереди покупают у «местных», и недешево», — объясняет он. Поэтому в ближайшей перспективе крайне важно повсеместно внедрить электронную очередь, причем сделать это быстро и качественно, считает топ-менеджер. Строительство типовых административных зданий. «Мы решили создать унифицированные требования к пунктам пропуска, как условно к комплексам быстрого питания «Вкусно и точка», — говорит Савельев. По его словам, сейчас на пункте Кани-Курган (граница с Китаем) идет строительство типового административного здания, в котором учтены пожелания всех служб, к примеру, Роспотребнадзора. «После ввода этого погранперехода в строй мы узаконим его типовую схему для остальных пунктов. Отсмотрели лучшие практики [их] создания в Азербайджане и Китае», — сказал чиновник.

Кроме этих мер Минтранс автоматизировал вопросы контроля за состоянием пунктов пропуска. «Ежегодно только на их содержание — чистку от снега, уборку внутри и снаружи — мы тратим 3-4 млрд руб.», — замечает Савельев. Однако бывали случаи, когда подрядные организации получали деньги по контракту, но не в полном объеме выполняли свои обязательства. «Мы нашли компанию на «аутсорсе», которая за незначительное материальное стимулирование делает фото [состояния пунктов пропуска] и присылает нам в режиме онлайн. <...> Контроль был значительно усилен. Чистота на пунктах пропуска крайне важна, так как это — облик границы (к примеру, через пункт Адлер проезжает 10 млн человек в год)», — говорит Савельев.

Почему власти занялись пунктами пропуска

Международные санкции, введенные против России из-за проведения специальной военной операции на Украине, «практически поломали всю логистику в нашей стране», говорил в мае прошлого года Савельев: «Мы вынуждены искать новые логистические коридоры». Тогда же на совещании по развитию отдельных направлений транспортного комплекса президент Владимир Путин указал на необходимость ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска на границе. «Коллеги из делового сообщества говорят постоянно о том, как много времени тратится на оформление грузов и пересечение границы, особенно в тех пунктах, где не хватает современного оборудования, инфраструктуры или профильных специалистов, где нужен более эффективный регламент обработки грузов», — сказал Путин. Ключевая сложность российских пунктов пропуска — их неготовность к перераспределению грузовых потоков на Восток, поясняет Николай Соловьев, специалист по операционной работе транспортной компании Novelco. Развитие инфраструктуры пунктов пропуска актуально всегда, но особое значение это приобрело в текущей ситуации, так как необходимо наращивать возможности для импортных и экспортных поставок в сопредельные страны на фоне фактического закрытия западных направлений, добавляет Иван Головко, руководитель направления международных автоперевозок Noytech Supply Chain Solutions.

По данным Минтранса, сейчас общая пропускная способность 84 основных пунктов пропуска составляет 14 млн транспортных средств в год (около 226 млн т грузов ежегодно). Их реконструкция и техническое оснащение к 2027 году должны увеличить этот показатель почти в 2,6 раза, до 36 млн транспортных средств (1 млрд т в год). «Благодаря этому вырастут поступления в бюджет. Наша задача — обеспечить условия, чтобы можно было как можно быстрее пропустить машину, потому что она везет груз. Рост скорости доставки овощей, фруктов до наших столов, положительно скажется на их цене — продукция перестанет портится из-за долгого переезда», — перечисляет Савельев.

В январе-марте 2023 года дефицит российского бюджета составил почти 2,1 трлн руб., а часть предпринимателей считают ситуацию в экономике кризисной. Однако инвестиции в развитие пунктов пропуска абсолютно оправданы с учетом ожиданий роста торговых потоков, а значит и нагрузки на пограничную инфраструктуру, говорит первый заместитель гендиректора Центра стратегических разработок Борис Копейкин. В условиях текущих санкционных ограничений, значительного изменения и удорожания логистических маршрутов, существенных задержек в пересечении границы со стороны людей и грузов целесообразность модернизации и строительства новых пунктов пропуска весьма актуальна даже в условиях бюджетного дефицита, соглашается управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Орехов. Рост пропускной способности пунктов пропуска позволит нарастить грузопоток, сделать работу компаний и таможенных брокеров более комфортной и оперативной, добавляет партнер Strategy Partners Алексей Волостнов.