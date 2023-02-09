Госдума приняла закон о бронировании времени проезда грузовиков через границу России

Госдума приняла закон об электронной очереди для грузовиков на границе

Закон предполагает бесплатное бронирование даты и времени пересечения границы для водителей грузовиков: в профильном комитете Думы считают, что это позволит избежать очередей. На подъезде к пунктам пропуска оборудуют зоны ожидания

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении поправки, регулирующие движение транспорта через границу России, сообщается на сайте нижней палаты.

Законопроект внесло российское правительство. Документ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска, «в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы». Требование касается только проезда грузовиков, подчеркнули в Думе. При этом в первоначальной редакции документа речь шла о любых автомобилях.

Зарезервировать дату и время можно будет бесплатно с использованием государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Отказ заявителю в резервировании даты возможен только при непредоставлении необходимых документов.

Законом предусмотрено создание зон ожидания на подъездах к пограничным пунктам пропуска. В этих зонах должны быть установлены урны, туалеты, магазины, места общепита и отдыха.

По мнению председателя комитета нижней палаты по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, новая норма позволит избежать очередей на границе. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.