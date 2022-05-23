Hürriyet узнал о новой фазе переговоров Москвы и Анкары по замене брендов

Газета Hürriyet узнала детали переговоров о замене брендов, покинувших Россию, на турецкие. По данным газеты, турецкие компании могут занять торговые площади в размере 3 млн кв. м

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Переговоры Москвы и Анкары по замене брендов, покидающих Россию, на турецкие перешли на новую фазу. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на президента российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.

Первый раунд переговоров прошел в апреле, второй — в середине мая во время визита в Россию турецкой Соединенной ассоциации брендов (BMD).

«Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене уходящих из России брендов на турецкие бренды», — сказал Москаленко.

Он также спрогнозировал, что этой осенью в российских торговых центрах останется вакантной площадь в 3 млн кв. м. «Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предложили возможность занять лучшие торговые центры, включая московские. Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании остались в России надолго и делали выгодные инвестиции», — добавил Москаленко.

По словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, Россия также ведет переговоры с представителями Китая, Индии и Ирана. Однако для налаживания работы с ними «потребуется больше времени».

На переговорах также присутствовала коммерческий директор ADG Group Анна Папаскири. По ее словам, по итогам переговоров будет составлен список брендов, которые войдут на российский рынок.

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