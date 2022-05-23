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Hürriyet узнал о новой фазе переговоров Москвы и Анкары по замене брендов

Газета Hürriyet узнала детали переговоров о замене брендов, покинувших Россию, на турецкие. По данным газеты, турецкие компании могут занять торговые площади в размере 3 млн кв. м
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Переговоры Москвы и Анкары по замене брендов, покидающих Россию, на турецкие перешли на новую фазу. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на президента российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.

Первый раунд переговоров прошел в апреле, второй — в середине мая во время визита в Россию турецкой Соединенной ассоциации брендов (BMD).

«Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене уходящих из России брендов на турецкие бренды», — сказал Москаленко.

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Фото: Leon Neal / Getty Images

Он также спрогнозировал, что этой осенью в российских торговых центрах останется вакантной площадь в 3 млн кв. м. «Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предложили возможность занять лучшие торговые центры, включая московские. Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании остались в России надолго и делали выгодные инвестиции», — добавил Москаленко.

По словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, Россия также ведет переговоры с представителями Китая, Индии и Ирана. Однако для налаживания работы с ними «потребуется больше времени».

На переговорах также присутствовала коммерческий директор ADG Group Анна Папаскири. По ее словам, по итогам переговоров будет составлен список брендов, которые войдут на российский рынок.

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С конца февраля, после введения антироссийских санкций, Россию покинули ряд западных брендов. 

Бизнес увидел риски злоупотреблений в законопроекте о внешнем управлении
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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В частности, деловую активность в России решили приостановить Henkel, H&M, Acer, Dr. Oetker, Valio, Paulig, IKEA, Harley-Davidson и другие.

В начале марта свои гипермаркеты в России решила закрыть сеть OBI, в апреле стало известно о продаже головной компанией OBI GmbH своего бизнеса в России основателю консалтинговой компании «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борису Любошицу. 

В середине апреля в Госдуму ввели законопроект о внешнем управлении покинувших российский рынок компаний. Временная администрация может быть введена в компании, если не менее чем 25-процентной долей владеет гражданин недружественной России страны и организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности экономики России. Под второе условие организация попадет, если она производит товары первой необходимости; занимает доминирующее положение на рынке; является единственным производителем какой-либо продукции; дает работу не менее чем 25% работающего населения города; прекращение ее деятельности угрожает гибелью людям или катастрофами, ростом цен; она участвует в цепочке значимых производств. Решение о временной администрации будет принимать Минэкономразвития. 

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Турция торговые центры санкции
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