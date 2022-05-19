«Коммерсантъ» узнал о передаче Турции двух третей перелетов в Россию

Россия разрешила Турции занять две трети рынка перелетов между странами, чтобы выполнить обязательства перед туристами. Минтранс рассчитывает вернуть баланс, но ему нужны гарантии, что российские самолеты в Турции не арестуют

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Авиационные власти Турции выдали российским авиакомпаниям на июнь вдвое меньше разрешений на полеты, чем российский регулятор предоставил перевозчикам Турции — 177 против 483 рейсов в неделю. Об этом говорится в ответе замминистра транспорта России Игоря Чалика от 13 мая Российскому союзу туриндустрии (РСТ), сообщил «Коммерсантъ».

К 18 мая стороны, по предварительным данным, скорректировали соотношение до 428 регулярных рейсов в неделю против 237 у российских авиакомпаний, уточнил источник издания в Минтрансе.

По словам источников издания, дать преимущество турецким авиакомпаниям в нарушение традиционного паритета российские власти вынудили обязательства перед туристами на популярном направлении. Многие из них у туркомпаний возникли еще до начала спецоперации на Украине или даже во времена пандемии. Турция же остается одним из немногих доступных направлений. Как пишет издание, отказ в полетах турецким авиакомпаниям привел бы к дефициту билетов на рейсы между странами и дальнейшему росту цен на них, в то время как билеты и так резко подорожали.

Как отметил собеседник газеты, введение дополнительных частот действительно позволило снизить цены. «В марте перелет туда-обратно стоил в среднем 100 тыс. руб., сейчас можно подобрать варианты за 25–40 тыс. руб.», — сказал он. В случае увеличения числа рейсов средняя стоимость перелета может опуститься ниже 30 тыс. руб., если сохранится текущий курс рубля, считает источник издания в РСТ.

Ослабляет позицию России на переговорах то, что ее перевозчики не могут увеличить частоту полетов, даже получив разрешение, отметило издание. Из-за санкций российским самолетам грозит арест в зарубежных аэропортах. Россия добивается от Турции гарантий, что этого не произойдет — только при этом условии турецким перевозчикам могут быть выданы новые разрешения, отметил в письме Чалик, обвинив Анкару в «недобросовестной конкуренции». В то же время источники издания в отрасли сомневаются, что Турция может и готова пообещать такие гарантии.

РБК направил запрос в пресс-центр Минтранса России.

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В 2021 году Турция была самым популярным зарубежным направлением у российских туристов: за год ее посетили 4,7 млн россиян, следует из данных Ассоциации туроператоров России.

Ряд других направлений россиянам сейчас недоступен. С конца февраля западные страны ввели санкции против России, в частности Евросоюз закрыл небо для российских самолетов и потребовал вернуть сданные с лизинг суда, из-за чего российские перевозчики столкнулись с их арестом за рубежом. Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для стран Евросоюза.

Кроме того, с 24 февраля работу приостановили аэропорты на юге России — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Единственным работающим на Азово-Черноморском побережье страны аэропортом остался аэропорт в Сочи.