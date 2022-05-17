Бизнес увидел риски злоупотреблений в законопроекте о внешнем управлении

РСПП выступил за сокращение оснований для введения внешней администрации в уходящих из России компаниях, а также за сужение перечня ее полномочий, следует из письма союза в Минэк. В противном случае велик риск злоупотреблений

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Ряд положений законопроекта о внешней администрации может привести к злоупотреблениям, хищениям и другим неправомерным действиям со стороны назначенных менеджеров, а также негативно повлиять на деловой климат в России, следует из письма Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП; представляет интересы крупного бизнеса) к министру экономического развития Максиму Решетникову. Документ, подписанный главой объединения Александром Шохиным, есть в распоряжении РБК. В Минэкономразвития РБК сообщили, что получили предложения РСПП и изучают их. О возможных проблемах применения законопроекта о внешней администрации предупредили и в правовом управлении профильного комитета Госдумы.

Предложения от представителей бизнеса

Законопроект, впервые предложенный в начале марта, еще не прошел первого чтения, но любые значимые поправки обычно рассматриваются во втором чтении. К письму РСПП прилагает перечень необходимых поправок ко второму чтению, направленных в том числе на минимизацию неопределенности трактовок и возможных злоупотреблений со стороны внешней администрации. Среди них следующие.

Не давать внешней администрации права запрашивать сведения служебной, коммерческой или банковской тайны организации и ее контрагентов.

Фактически законопроект в текущей форме предоставляет внешней администрации безграничные возможности в части получения сведений о любых лицах, которые вступали в отношения с организацией, указали в РСПП. Это является неоправданным расширением полномочий, а сам подход создает вероятность утечки конфиденциальной информации и может привести к злоупотреблениям со стороны назначенных менеджеров.

Лишить лиц, назначенных в качестве внешней администрации, права участвовать в торгах по продаже акций подконтрольной организации.

Ситуация, при которой лицо выполняет функции внешней администрации и одновременно может участвовать в торгах по продаже акций общества, созданного на базе имущества администрируемой организации, имеет очевидные признаки конфликта интересов и создает риск проявления злоупотреблений, указывают в РСПП.

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В законопроекте прописано, что внешней администрации отдается преимущественное право выкупа акций юрлица, означающее, что в ходе любого этапа торгов она может подать предложение по цене другого участника и будет признана победителем конкурса в отсутствие предложения по более высокой цене.

«С одной стороны, внешняя администрация заинтересована в реализации активов по максимальной цене, в то время как покупатель будет стремиться приобрести их как можно дешевле. Когда эти роли исполняет один субъект, его мотивы вступают в противоречие друг с другом. Однако в законопроекте отсутствуют механизмы разрешения таких ситуаций», — пояснил РБК вице-президент РСПП Александр Варварин.

Союз предложил исключить из законопроекта положение об участии внешней администрации в торгах, а также дать преимущественное право приобретения бумаг остающимся российским акционерам администрируемой компании. В пресс-службе ВЭБ.РФ воздержались от комментария.

Наделить внешнюю администрацию полной ответственностью за ее действия.

Действующая редакция законопроекта предусматривает ответственность для внешней администрации только в случае умышленного нарушения законодательства или грубой неосторожности. При этом законопроект обязывает ее «действовать добросовестно и разумно в интересах организации, ее кредиторов, работников и общества».

Представляется логичным, что внешняя администрация должна нести ответственность, если при исполнении своих обязанностей она действовала недобросовестно или неразумно, в том числе если ее действия или бездействие не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску, полагают в РСПП. Наличие правового пробела в данном вопросе может создать предпосылки для злоупотреблений, хищений и иных неправомерных действий, говорится в письме союза.

Конкретизировать виды товаров, которые должна производить компания, чтобы попасть в сферу действия законопроекта.

Законопроект разрешает вводить внешнюю администрацию в организациях, которые являются производителем «определенных видов продукции, в том числе лекарственных препаратов или медицинских изделий, либо единственным поставщиком продукции, не имеющей российских аналогов». В таком положении недостаточно конкретики, и этот пробел может привести к неопределенности и злоупотреблениям, предупреждают в РСПП.

«Бизнес должен заранее понимать вероятность введения в отношении него внешней администрации, однако законопроект необходимой ясности не дает. В связи с этим предлагается внести дополнение о том, что перечень значимой продукции определяется правительством», — отметил Варварин.

Как будет работать внешняя администрация Согласно законопроекту, решение о назначении внешней администрации принимает суд по заявлению межведомственной комиссии при Минэкономразвития. Она может быть введена в компании, если не менее чем 25-процентной долей владеет резидент недружественной России страны и организация имеет существенное значение для обеспечения стабильности отечественной экономики. Предполагается, что внешнее управление будет осуществлять ВЭБ.РФ или другая структура, которую выберет комиссия. Основаниями для введения администрации признаются следующие: прекращение управления организацией в нарушение российского законодательства (в том числе уход после 24 февраля с уклонением от реализации полномочий);

действия руководства, которые могут привести к банкротству или ликвидации организации (в частности, если после 24 февраля руководство заявило об уходе из России «в отсутствие для этого очевидных экономических оснований»);

сокращение производства продукции (в том числе сокращение выручки за три месяца не менее чем на 30% по сравнению с предыдущими тремя месяцами или за такой же период прошлого года). Внешнее управление может быть введено на срок до 18 месяцев и реализовано в двух вариантах: передача в доверительное управление внешней администрации всех или части акций;

передача внешней администрации полномочий руководителя организации. При этом собственники (более 50% акций) смогут в любой момент обратиться в межведомственную комиссию с заявлением о возобновлении деятельности или продаже акций. По окончании срока временной администрации может быть проведено замещение активов путем реорганизации в форме выделения, после чего акции созданного общества могут продавать на торгах по закону о банкротстве. Если покупателя нет, то бумаги приобретаются государством по минимальной цене.

Угрозы для делового климата

У РСПП есть еще несколько предложений по корректировкам отдельных положений законопроекта о внешней администрации, которые могут негативно повлиять на деловой климат в России, следует из отзыва.

Поднять планку по доле иностранного владения с 25 до 50%.

На практике для совершения акционерами действий, направленных на приостановление или прекращение работы компании, требуется не блокирующий (более 25%), а контрольный (более 50%) пакет акций (долей в уставном капитале), указывают в РСПП. Поэтому вряд ли будут весомые основания для введения внешнего управления в компании, где иностранцы владеют только блокирующим пакетом.

Исключить положение, которое позволяет вводить внешнюю администрацию без критерия «существенного значения» для экономики.

В законопроекте записано, что компания для возможности введения в ней внешней администрации должна соответствовать критериям значимости для экономики (к ним относится, например, производство социально значимых товаров, статус естественной монополии или единственного поставщика, численность сотрудников в размере 25% и более от работающих в населенном пункте и т.д.). Однако есть пункт, который позволяет проигнорировать этот критерий, если так сочтет нужным межведомственная комиссия.

Фактически такое положение позволяет применить механизм внешней администрации в отношении любой организации, которая приостановила свою деятельность не из-за политизированной позиции собственников, а по необходимости восстановить нарушенные логистические цепочки, осуществить реструктуризацию производства, провести импортозамещение оборудования, считают в РСПП. При этом законопроект не устанавливает, в каких случаях межведомственная комиссия может принять соответствующее решение.

«Подобный подход подрывает уверенность в стабильности гарантий прав собственности, что может негативно повлиять на предпринимательский климат в целом», — заявили в РСПП.

Исключить основания для введения внешней администрации, связанные с объективными экономическими причинами.

Например, сокращение производства и продаж продукции, которые сейчас тоже являются основаниями для внешней администрации, вполне могут быть обусловлены объективно — сезонностью, сокращением спроса, отсутствием комплектующих. Экономические причины могут лечь в основу и при остановке деятельности. Предлагается сохранить в тексте законопроекта только те основания, которые связаны с действиями контролирующих лиц, целенаправленно нарушающих работу компании, говорится в отзыве РСПП.

Исключить основания для введения внешней администрации, связанные с подозрением о прекращении деятельности.

Назначение внешней администрации только при наличии подозрения, что организация прекратит свою деятельность, является необоснованным вторжением во внутренние дела компании, нарушает права самой организации, ее акционеров и кредиторов, уверены в РСПП.

Дать возможность российским акционерам компании исполнять функции внешней администрации.

Законопроект не предусматривает возможность назначения остающихся российских акционеров в качестве внешней администрации, хотя они лучше всего осведомлены о состоянии дел в компании и могут максимально быстро приступить к операционному управлению. В связи с этим предлагается закрепить соответствующую возможность, следует из отзыва.

Другие вопросы к законопроекту

РСПП не единственный, кто указывает на возможные негативные эффекты от принятия законопроекта. Так, в отзыве правового управления комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (профильный по данному вопросу) говорится, что основания для введения внешней администрации и критерии организаций, подпадающих под ее действие, не отвечают требованиям ясности и четкости.

Такой подход создает правовую неопределенность и может привести к тому, что применение мер ограничительного характера будет осуществляться произвольно, отметили в правовом управлении. Подобные последствия особенно чувствительны, если учесть, что участниками компании, в отношении которой введена внешняя администрация, а также ее кредиторами могут быть российские юридические и физические лица, и их эта ситуация тоже затронет, следует из отзыва.

Ранее правительство предложило расширить перечень организаций, в отношении которых разрешается вводить внешнюю администрацию, и добавить в него производителей продукции, «применяемой при производстве вооружения, военной, специальной техники» и при реализации «проектов в топливно-энергетическом комплексе России», писали «Ведомости».