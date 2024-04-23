Основатель винодельни «Ведерниковъ» занялся новым винным проектом в Анапе

На новой винодельне «Виноградники Варваровки» Валерий Тройчук намерен выпускать около полумиллиона бутылок в год. Эксперты говорят о новой волне интереса к виноделию

Валерий Тройчук (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Основатель винодельни «Ведерниковъ» Валерий Тройчук занялся новым проектом — «Виноградники Варваровки» в Анапском районе Краснодарского края. Об этом РБК рассказал сам Тройчук. По его словам, на новой винодельне планируется выпускать около полумиллиона бутылок вина в год в среднем (600-700 руб.) и премиальном (до 2,5 тыс. руб.) ценовых сегментах.

Инвестиции в проект Тройчук оценивает в 1,2 млрд руб. В эту сумму, по его словам, входит в том числе создание собственной винодельни, для строительства которой сейчас подбирается соответствующий участок, уточнил винодел.

Чем известен Валерий Тройчук В 2004 году Тройчук основал винодельню «Ведерниковъ». Его партнером по этому проекту был Леонид Попович, впоследствии много лет занимавший должность президента Союза виноградарей и виноделов России. Наиболее известное вино компании — из российского автохтонного сорта красностоп золотовский. Сегодня этот аборигенный донской сорт считается «визитной карточкой» российского виноделия. В 1970-е годы он был практически утрачен после вымерзания, и массово его перестали выращивать. За его возрождение в 2000-х годах взялась именно Тройчук и его винодельня «Ведерниковъ» — тогда на родине сорта, хуторе Старозолотовском, практически не осталось посадок этого винограда. В 2005 году был собран первый урожай, который довели до бутылки. На этикетке первого релиза «Красностопа золотовского» создатели написали «Русское вино», несмотря на аргументы скептиков, не веривших в перспективы такого названия, вспоминал Попович, — но уже в 2010–2011 годах «произошел перелом и в Москве стали выговаривать слова «вино России». В 2015 году контрольный пакет винодельни «Ведерниковъ» приобрела компания «Абрау Дюрсо» семьи Бориса Титова. Продажу Тройчук объяснял потребностью в средствах для развития компании. Сейчас, по данным СПАРКа, у винодела остается 31,51% в головном юрлице винодельни — ООО «Донвинпром» — но по факту участия в этом проекте Тройчук уже не принимает. Последние годы, по его словам, он занимался винным консалтингом, консультировал винодельческий проект в Дагестане, а также работал в компании «Моё вино» и «Массандре».

Тройчук будет руководителем проекта, у которого есть инвестор. По данным СПАРКа, ООО «Виноградники Варваровки» было зарегистрировано в июле 2023 года. Единственный бенефициар компании — ростовский предприниматель Дмитрий Сериков. Он занимается логистическим бизнесом, выручка принадлежащего ему ООО «Еврологистик» в 2023 году составила 4 млрд руб., чистая прибыль — 709,2 млн руб. По словам Тройчука, они с Сериковым — давние знакомые. Бизнесмен решил заняться виноделием и развивать проект вместе с Тройчуком, «руководствуясь его успешным опытом в винодельне «Ведерниковъ», рассказал винодел. Гендиректором «Виноградников Варваровки» стал Сергей Лопин, бывший руководитель «Виноградников Гай-Кодзора» (этот проект «Ведомости» связывали со структурами Романа Абрамовича).

Что известно о будущей винодельне

Основная часть виноградников винодельни будет расположена в окрестностях села Варваровка в Анапе, где новая компания уже приобрела 62 га земли бывшей агрофирмы «Кавказ», рассказал Тройчук. Еще 30 га планируется приобрести рядом со станицей Раевское в Новороссийском районе, добавил он. Общая площадь виноградных насаждений составит чуть более 52 га, на которых предполагается выращивать около 20 сортов винограда. В их числе — красностоп золотовский, пино нуар, шардоне и другие. В ассортименте винодельни будут не только тихие, но и игристые вина.

Компания также уже заключила контракты на поставку саженцев из Испании. Анапская и новороссийская почва содержит большое количество извести, поэтому необходим особый корень, который приживется в такой земле, пояснил Тройчук. В России необходимых предложений, по его словам, нет.

Высадка первых саженцев запланирована на весну 2025 года, основной объем предполагается заложить в 2026 году. Урожай Тройчук рассчитывает собрать в 2028 году и через год выпустить первые вина без выдержки. Это будет вино красных сортов, уточнил он. Выход на полную мощность, то есть выпуск около полумиллиона бутылок в год, произойдет через несколько лет после того, как виноградники начнут полноценно плодоносить, то есть приблизительно в 2030 году.

Для премиального вина с длительной выдержкой предполагается использовать виноград, выращенный на участках в Варваровке, где более сложный терруар, а перепад высот достигает 100 метров, отметил Тройчук. Объем одного наименования такой продукции составит примерно 3-6 тыс. бутылок в год, продавать его предполагается в собственном магазине, а так же в ресторанах, винотеках и небольших краснодарских сетях. Всего «Виногардники Варваровки» будут выпускать около 30 наименований вина, из них 20 — премиальных.

Какие перспективы у новых винодельческих проектов в России

По данным директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, продажи российского вина пока не очень активно растут. За последние шесть лет рост в натуральном выражении составил около 17%, то есть менее 3% ежегодно, уточнил эксперт. При этом Дробиз обращает внимание на то, что потребление вина в России в целом значительно ниже, чем в Европе — около 4 л в год на душу населения, тогда как в Европе этот показатель составляет не менее 20 л.

Сейчас в винной отрасли наблюдается очередная волна инвестирования, говорит руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Первая, вспоминает он, была после дефолта 1998 года, когда непрофильные игроки начали скупать старые, зачастую простаивавшие винодельческие предприятия. Так, например, появилась компания «Кубань-вино», которую создали Юрий Антипов и Александр Аристов, занимавшиеся металлургическом бизнесом. Следующая волна была после кризиса 2008 года, продолжает Ставцев. Тогда это тоже делали в основном непрофильные игроки, например, семья Титовых, купившая в 2006 году «Абрау-Дюрсо», а также Михаил Николаев, занимавшийся страховым бизнесом и основавший «Лефкадию». При этом винодельческая отрасль, по словам Ставцева, воспринималась тогда как «бизнес для души».

Очередной приток инвесторов в винный рынок наблюдался после присоединения Крыма в 2014 году, продолжает эксперт. В их числе были крупные бизнесмены, представители списка Forbes, говорит Ставцев. Сейчас, по его словам, в виноделие начали вкладываться люди широкого круга, увлеченные вином, у которых есть финансовые ресурсы — банкиры, топ-менеджеры, владельцы относительно небольших компаний.

Таких проектов, как «Виноградники Варваровки» — небольших по площади, с объемом выпуска 0,5-1 млн бутылок вина в год в средней ценовой категории — сейчас большинство, отмечает Ставцев. Более крупные производства влекут за собой больше сложностей, рассуждает эксперт. Так, для массового выпуска дешевого вина стоимостью до 500 руб. на полке требуется свыше 1 тыс. га виноградников и, соответственно инвестиций. Таких компаний в стране немногим больше десятка уточняет Ставцев, и, по его мнению, вряд ли их число будет увеличиваться. А премиальные вина пользуются ограниченным спросом, поэтому проектов, ориентированных исключительно на них, тоже немного, добавляет он.

При этом, несмотря на быстро меняющиеся условия во внутреннем производстве и импорте, уже сейчас видны тренды, на которые стоит ориентироваться инвесторам новых винодельческих проектов, отмечает Ставцев. Например, это увеличение спроса на игристое, которое потребители перестали воспринимать исключительно как напиток для праздников, а также рост внесезонного потребления белого вина, которое ранее пили в основном летом.