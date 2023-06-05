Глава «Абрау-Дюрсо» рассказал о дауншифтинге цен на российские вина

На российском винном рынке произошел дауншифтинг цен, считает глава «Абрау-Дюрсо» Павел Титов. Причина — отечественное вино стало более доступным на фоне отсутствия проблем с логистикой

Павел Титов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Несмотря на кризисные явления, «изменений покупок в ценовых сегментах немного», считает Павел Титов, президент ГК «Абрау-Дюрсо»: «Теория кризисного категорийного дауншифтинга есть, но она, скорее, работает в ключе «хотел машину — не купил, но съездил в отпуск; хотел поехать в отпуск — не получилось, сел дома на кухне с бутылкой игристого». По его мнению, если бы «львиная доля наших зарубежных коллег осталась, у них все было бы не очень удачно из-за курсовой разницы»: «Дауншифтинг цен на российское вино произошел из-за того, что оно стало более доступным на фоне отсутствия проблем с логистикой».

Несмотря на то, что «бенефициаров происходящих процессов», по версии Титова, нет, он все же признает: «В текущей кризисной ситуации все российские виноделы оказались в выгодной позиции как из-за ухода части конкурентов, так и из-за новой патриотической волны потребления. И на результаты прошлого года мы смотрели с приятным удивлением. Казалось, что будет намного сложнее».

По итогам 2022 года группа продала 54,171 млн бутылок (плюс 18,06% к 2021-му), из них собственного производства — 52,857 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (плюс 18,5%). Выручка группы за прошлый год выросла на 22,35%, до 12,076 млрд руб., EBITDA — на 23,55%, до 3,625 млрд руб. Основным владельцем группы является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.



«К тому времени, как зарубежная продукция начала возвращаться, мы уже успели занять достаточно большую часть полки ретейлеров, которая была опустошена в первые месяцы после начала СВО, — рассказывает Титов. — Нам сыграл на руку не сам факт ухода, потому что в нашем субпремиальном сегменте ушли немногие: заменить позиции, которые были out of stock, позволил, скорее, начавшийся логистический коллапс. Теперь иностранные поставщики возвращаются, но мы полку отдавать не собираемся».

По данным исследования Роскачества полок отечественных магазинов (учитывались продажи по ведущим компаниям розничной торговли, а также ретейлерам с высокой долей российских вин в регулярных продажах), объем продаж российских тихих вин в натуральном выражении по итогам 2022 года составил порядка 51% (+1% к 2021-му), в штуках увеличение составило 5% (для сравнения, продажи вин Франции снизились на 12%). К первому кварталу доля отечественного вина в ассортименте магазинов и общепита в России за год выросла на 6,1%, до 58,34%, следует из данных «Контур. Маркет».