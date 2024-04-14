Российские виноделы на фоне нового акциза повысят цены на вино

«Абрау-Дюрсо» уведомила дистрибуторов и продавцов о росте цен на свою продукцию в диапазоне от 7 до 35%. О похожих планах сообщили еще девять российских виноделов. Вино дорожает на фоне трехкратного роста акцизов с мая этого года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Одна из крупнейших российских винодельческих компаний «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении с 13 мая 2024 года цен на свою продукцию. Копия соответствующего письма есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника — в крупной торговой сети и в компании, занимающейся дистрибуцией алкоголя. Согласно документу, «Абрау-Дюрсо» собирается повысить цены на 15 позиций алкогольного портфеля, рост составит от 7% до 35% в зависимости от конкретного наименования.

Сильнее всего подорожают игристые вина защищенного географического указания «Имериал» — на 35% и 33%, а также «Русское шампанское «Кошерное» — на 18%, следует из письма. Наименьший рост цен ожидает «Русское шампанское» — на 7%, «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи», а также игристые вина винодельни «Ведерниковъ» и 38-градусную настойку «7 овощей» — на 8% каждое. Повышение также коснется джина «7 трав» и сидра «Абрау-Дюрсо» — на 15% и коньяка «Абрау 1870» — на 10%.

Компания уведомила и о предстоящем подорожании ряда позиций безалкогольного портфеля — «Абрау Индиан Тоник» (+13%), детского шампанского «Джуниор» (+10%) и безалкогольных игристых «Абрау Лайт» (+5%). Рост цен в письме компания объясняет изменением ставок акциза, удорожанием стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов.

В «Абрау-Дюрсо» грядущее повышение цен на продукцию подтвердили. «Действительно мы уведомили дистрибуторов о корректировке цен», — сказала РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова. Она подчеркнула, что повышение стоимости для всех линеек продукции происходит впервые за последние два года и связано с влиянием общеэкономических факторов, в том числе с повышением ставки долгового финансирования.

Кто еще из виноделов поднимет цены

«Абрау-Дюрсо» — не единственная российская винодельческая компания, собравшаяся поднять цены на продукцию. Оба источника РБК рассказали, что о соответствующих планах уведомил крупнейший российский производитель «Кубань-Вино» (в апреле он перешел в собственность государства по иску Генпрокуратуры). Собеседник в торговой сети назвал еще восемь виноделен, объявивших об увеличении стоимости в диапазоне от 1% до 35%. В их числе — «Цимлянские вина», «Союз-вино» (бренды La petite perle, Zelёnaya dolina), винный дом «Фотисаль» (Agora, «Сокровища Крыма»), «Золотая балка» («Балаклава») и другие. РБК направил запросы во все эти компании.

«Конечно рост ставок на акцизы изменит ценовую политику на вина в сторону увеличения», — подтвердили в пресс-службе «Цимлянских вин». В то же время там заявили, что ориентированы на «сохранение лояльности клиентов», и будут стараться обеспечить «наименьшее изменение в цене на полке». Сделать это предполагается благодаря собственным производственным мощностям и виноградникам, уточнили в компании.

Ранее, в феврале этого года, об изменении цен на продукцию объявлял еще один крупный игрок российского винодельческого рынка — «Фанагория». РБК ознакомился с перечнем наименований, цены на которые предполагалось скорректировать, его подлинность подтвердил еще один источник РБК из числа дистрибуторов. В списке более 200 позиций, причем цены на некоторые из них, наоборот, предполагалось снизить на 1-2%. Но в основном речь шла все же об увеличении, на некоторые наименования — более чем на 40%. Впрочем, гендиректор «Фанагории» в разговоре с РБК опроверг, что рост достигал 40%. Других комментариев он не предоставил.

Как меры против импортного вина отразились на отечественном

С августа прошлого года в ответ на западные санкции российские власти увеличили ставки таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%. Мера, как поясняла тогда замглавы Минсельхоза Оксана Лут, должна была стать «шагом к защите рынка от дешевого импорта и дополнительным стимулом для отечественных производителей». Она подчеркивала, что решение носило не запретительный характер, а позволяло сохранить широкий ассортимент на полках и возможность выбора для потребителей. Участники рынка отмечали, что введение пошлины скажется в первую очередь на себестоимости импортных вин в недорогом и среднем сегменте и приведет к значительному увеличению стоимости их продажи.

Перед повышением пошлины импортеры поспешили сформировать запасы. Так, по данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), импорт тихих и игристых вин в Россию за январь—июль 2023 года вырос на 45% год к году, до 233,4 млн л. Однако впоследствии мера достигла результата, и поставки вина из стран ЕС сократились. По данным статистики Еврокомиссии, с 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го соответствующий показатель упал на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022–2023 годов, до 119 млн л. Это стало самым низким показателем за последние пять лет.

Кроме того, власти решили увеличить акцизы на вино. Так, с 1 мая 2024 года их ставки вырастут в три раза — соответствующий закон осенью прошлого года подписал Владимир Путин. Согласно изменениям, акциз на тихие вина увеличится более чем в три раза — с 34 руб. до 108 руб. за 1 л, с 1 января 2025 года — до 112 руб., с 1 января 2026 года — до 116 руб. Ставка налога на игристые вина возрастет также втрое — с нынешних 45 руб. за 1 л до 141 руб. с 1 мая этого года. С 1 января 2025 года акциз вырастет еще — до 147 руб. за 1 л, с 1 января 2026 года — до 153 руб.

Для российских виноделов предусмотрен механизм получения налогового вычета, равного стоимости уплаченного акциза. На это, в частности, могут претендовать локальные игроки, производящие вино по полному циклу и заключившие с Минэкономразвития инвестиционное соглашение о развитии виноградарства и виноделия, мера действует в 2024-2026 годах. Полученную выплату необходимо направлять на закладку виноградников или создание или модернизацию производства.

Но в итоге повышение акцизов коснется и местных производителей. Российские виноделы получают налоговый вычет только при условии, если вино было произведено из винограда с собственных виноградников, а таких хозяйств немного, поясняет глава Simple Максим Каширин. Многие закупают виноград у сторонних хозяйств, подтверждает и гендиректор AST Леонид Рафаилов.

Но даже при наличии собственных виноградников, компании сначала уплачивают акциз, и только потом возвращают его стоимость, соответственно им все равно придется увеличивать объем оборотных средств, продолжает Каширин. Кроме того, за последние полтора-два года существенно возросла стоимость комплектующих, рабочей силы и логистики, говорит Рафаилов. В среднем, по его оценке, себестоимость производства увеличилась на 10-12%. Все это тоже сказывается на конечных ценах продукции, отмечает эксперт.

Поэтому с 1 мая будет происходить подорожание не только импортного, но и российского вина, ожидает Каширин. По его прогнозам, вся категория вина станет менее доступной. Потребители начнут возвращаться к пиву и водке, и все, что власти сделали для развития российского виноделия и культуры потребления вина на протяжении последних лет, может быть утеряно, сетует он. «Стране необходим пересмотр всего подхода к регулированию винодельческой отрасли», — заключает Каширин.