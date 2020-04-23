Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой

Столичный запрет работать на стройках из-за стесненных условий проживания мигрантов может вызвать криминогенные проблемы, общежития для строителей — это пороховая бочка, предупреждает президент компании «Интеко» Александр Николаев

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Из-за приостановки строек в Москве прямые убытки девелоперской компании «Интеко» составят более 350 млн руб., заявил в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram президент «Интеко» Александр Николаев. Он предупредил, что последствия для строительной отрасли лежат и за пределами экономической плоскости.

В московском стройкомплексе по разным подсчетам работает 1–1,5 млн человек, напомнил Николаев. «Не секрет, что львиную долю работ на стройплощадках выполняют люди, приехавшие из других регионов, из других стран, в основном, конечно, из бывшего Союза. То есть это огромные цифры трудовых мигрантов», — уточнил президент «Интеко».

После остановки работ в Москве и Московской области строители оказались запертыми в общежитиях, в которых раньше только спали. «Вы можете себе представить, что происходит с людьми, когда они по 24 часа в сутки находятся по 12 человек в комнате площадью 25 кв. м? Это не самая, говоря на английском, sophisticated (утонченная. — РБК) публика», — пояснил Николаев. Он высказал опасения, что из-за этого могут возникнуть серьезные криминогенные проблемы: «Это как пороховая бочка, на которой мы сидим».