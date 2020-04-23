Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 75,13 (-1,91) Quote, 12:49
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 81,15 (-2,54) Quote, 12:49
Изменения в трудовой сфере, март 2020-го: комментарии «Делойт» Pro, 14:01 Московское «Динамо» заявило о намерении подписать контракт с Овечкиным Спорт, 13:58 Основатель «Кухни на районе» — РБК: «Проблема с питанием не только у нас» Стиль, 13:56 Собянин сообщил о снижении потока людей в Москве на 500 тыс. человек Общество, 13:55 Песков заявил об отсутствии конкретной даты для решения по самоизоляции Общество, 13:51 Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой Бизнес, 13:41 Глава Военно-медицинской академии уволился из-за коронавируса у курсантов Общество, 13:41 Как «ВкусВилл» нарастил заказы, не меняя время и стоимость доставки Индустрия 4.0, 13:31  Четверть россиян изменили свои планы на лето из-за эпидемии Общество, 13:26 Песков усомнился в достоверности данных о связанных с Кремлем трейдерах Политика, 13:21 Победитель Олимпиады-1980 умер от сердечного приступа Спорт, 13:20 Инвестидея: золото, которое может вырасти до $3 тыс. за полтора года Quote, 13:16 Кремль заявил об отсутствии подтверждений сокрытия Китаем данных о COVID Политика, 13:11 Песков назвал напряженной ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России Общество, 13:07
Пандемия коронавируса ,  
0 

Президент «Интеко» сравнил общежития для строителей с пороховой бочкой

Столичный запрет работать на стройках из-за стесненных условий проживания мигрантов может вызвать криминогенные проблемы, общежития для строителей — это пороховая бочка, предупреждает президент компании «Интеко» Александр Николаев
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Из-за приостановки строек в Москве прямые убытки девелоперской компании «Интеко» составят более 350 млн руб., заявил в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram президент «Интеко» Александр Николаев. Он предупредил, что последствия для строительной отрасли лежат и за пределами экономической плоскости.

В московском стройкомплексе по разным подсчетам работает 1–1,5 млн человек, напомнил Николаев. «Не секрет, что львиную долю работ на стройплощадках выполняют люди, приехавшие из других регионов, из других стран, в основном, конечно, из бывшего Союза. То есть это огромные цифры трудовых мигрантов», — уточнил президент «Интеко».

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля
Общество

После остановки работ в Москве и Московской области строители оказались запертыми в общежитиях, в которых раньше только спали. «Вы можете себе представить, что происходит с людьми, когда они по 24 часа в сутки находятся по 12 человек в комнате площадью 25 кв. м? Это не самая, говоря на английском, sophisticated (утонченная. — РБК) публика», — пояснил Николаев. Он высказал опасения, что из-за этого могут возникнуть серьезные криминогенные проблемы: «Это как пороховая бочка, на которой мы сидим».

В продолжение темы Николаев рассказал, что производственные процессы на стройках в России часто «организованы по принципу рабовладения»: «Сгоняют этих несчастных жителей Средней Азии, они живут, как скоты, непонятно чем питаются, и, по большому счету, ожидать от человека, когда ты относишься к нему как к рабу и скотине, что он будет хорошо работать, — это наивно».

Николаев подчеркнул, что в штате «Интеко» нет строителей, поскольку на все стройки компания привлекает генподрядчиков, которые организовывают в том числе проживание рабочих. «Те рабочие, которые работают у нас, живут в нормальных условиях по сравнению с тем, как это организовано на многих других стройках», — заверил президент «Интеко». По его словам, это делает ситуацию в компании чуть-чуть полегче. «Хотя мы тоже реально начинаем боль испытывать», — отметил Николаев.

«Интеко», по данным Единой информационной системы жилищного строительства, сейчас строит 517 тыс. кв. м жилья, или около 9 тыс. квартир. Кроме московских у компании есть проекты в Ростовской и Ленинградской областях. Консолидированная выручка в 2019 году выросла почти на 35%, до 18 млрд руб.

Ранее в интервью телеканалу РБК президент Crocus Group Араз Агаларов назвал общежития для строителей-мигрантов изоляционным карцером и тюрьмой. Бизнесмен подчеркнул, что остановка строек — это непродуманный шаг. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью телеканалу РБК уточнил, что вопрос, в каких условиях живут строители, находится в ведении Роспотребнадзора.

Интервью Араза Агаларова о «тонущем» бизнесе и долгах миллиардеров. Видео
Бизнес

Строительство жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области приостановлено с 13 апреля. Ограничения сначала ввели на неделю, но позже их продлили до 1 мая. Президент группы ПИК Сергей Гордеев рассказывал, что содержание работников заводов и строителей группы на период простоя обходится ПИК в 800 млн руб. в месяц.

В других регионах России строительство продолжается.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Надежда Федорова, Элина Тихонова
Теги: строительство, недвижимость, «Интеко»
Материалы по теме
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Бизнес
Новая программа льготной ипотеки привлечет в стройку 1 трлн руб.
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter