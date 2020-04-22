В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Фото: Комсомольская Правда / Global look Press

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

Там отметили, что управляющие и ресурсоснабжающие компании продолжат принимать показания приборов, но штрафы и пени взыскиваться не будут. Росстандарт и Росаккредитация направили разъяснения организациям, которые проверяют счетчики.

Они также предупредили россиян о мошенниках на рынке услуг проверки счетчиков. «Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», — сообщили в Росстандарте.

В начале апреля руководители крупнейших частных операторов систем водоснабжения написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем они попросили поддержать отрасль из-за резкого падения платежей граждан, бизнеса и бюджетных организаций в связи с пандемией коронавируса. По их словам, причиной также стало решение правительства отменить пени за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.