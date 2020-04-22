В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 21 апр, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 21 апр, 15:01
МЧС предупредило москвичей об усилении северного ветра Общество, 10:19 Ripple подала в суд на YouTube за ущерб репутации Крипто, 10:15 Segezha Group купила медоборудование для районной больницы Пресс-релиз, 10:12 Курс евро превысил ₽84 на открытии торгов Quote, 10:09 Мясо из пробирки, вторая зеленая революция и еще 8 технологий агропрома РБК и Россельхозбанк, 10:08 СМИ анонсировали возвращение в «Ливерпуль» вратаря Кариуса Спорт, 10:07 Экспроприация экспроприатора: что нам делать с Лениным Стиль, 10:05 В Тюменской области задержали готовившего нападение на школу подростка Общество, 09:59 В Минобрнауки назвали преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ Общество, 09:57 В Омской области уволили двух замминистра здравоохранения и главврача Общество, 09:55 Как онлайн-магазину развеять страхи покупателей по поводу доставки Pro, 09:48 СМИ узнали о планах UFC провести турнир 9 мая во Флориде Спорт, 09:43 Netflix отчитался о 15 млн новых подписчиков на фоне коронавируса Бизнес, 09:41 В Подмосковье людей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию Общество, 09:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России разрешили не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Фото: Комсомольская Правда / Global look Press

Правительство с связи с ситуацией с коронавирусом разрешило не проверять бытовые счетчики до 1 января 2021 года, даже если срок проверки истек. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта).

Там отметили, что управляющие и ресурсоснабжающие компании продолжат принимать показания приборов, но штрафы и пени взыскиваться не будут. Росстандарт и Росаккредитация направили разъяснения организациям, которые проверяют счетчики.

Глава Минстроя ответил на предложение ограничить рост тарифов ЖКХ
Общество

Они также предупредили россиян о мошенниках на рынке услуг проверки счетчиков. «Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», — сообщили в Росстандарте.

В начале апреля руководители крупнейших частных операторов систем водоснабжения написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем они попросили поддержать отрасль из-за резкого падения платежей граждан, бизнеса и бюджетных организаций в связи с пандемией коронавируса. По их словам, причиной также стало решение правительства отменить пени за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Росстандарт, правительство, счетчики, проверка, коронавирус
Материалы по теме
Операторы предупредили о риске перебоев водоснабжения из-за неплатежей
Бизнес
Глава Минстроя ответил на предложение ограничить рост тарифов ЖКХ
Общество
Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter