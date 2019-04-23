Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,79 -0,03 EUR Бирж. 71,66 -0,17 Brent 74,09 0% USD Нал. 64,24 63,38 EUR Нал. 72,24 71,32 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1230 -0,0027 BTC/USD Бирж. 5 618,91 +201,11 IMOEX 2 586,57 +0,07% RTSI 1 277,22 +0,13% DJIA 26 511,05 -0,18% Nasdaq 8 015,27 +0,22%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Kraft Heinz $40 (+21,43%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,43%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 13:21
ВТБ направит на дивиденды 15% от своей прибыли вместо 50% Экономика, 15:38 Как экономить на командировках и мотивировать сотрудников РБК и Промсвязьбанк, 15:37 В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей Общество, 15:29 Слуга и хозяева: сможет ли Зеленский сломить политическую систему Украины Мнение, 15:29 Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти Бизнес, 15:14 В Северодвинске спустили на воду первую подлодку-носитель «Посейдона» Общество, 15:12 РЭЦ разъяснил изменения в налоговом и бюджетном контроле для экспортеров Пресс-релиз, 15:11 Подвел партнер по бизнесу: как все сделать самому РБК и «Билайн» Бизнес, 15:07 Принятый за вора студент потребовал от Apple $1 млрд Технологии и медиа, 15:03 «ВымпелКом» предупредил о росте тарифов из-за 5G Технологии и медиа, 15:03 Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды Финансы, 15:02 Спасибо футболу: FMCG-рынку в 2018 году помогли теплое лето и ЧМ Pro, 15:00 «Друзьям Арашукова» из СК и МВД вменили превышение полномочий Общество, 14:54 Суд отклонил второй иск к «ВКонтакте» из-за передачи личных данных МВД Общество, 14:50
Бизнес ,  
0 
Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти
Больше всего российской нефти в прошлом году купила китайская China National United Oil Corporation — партнер «Роснефти». Она впервые за последние три года сместила лидера списка предыдущих лет — трейдера ЛУКОЙЛа Litasco
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Российская редакция журнала Forbes составила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти, и впервые в нем сменился лидер: китайский партнер «Роснефти» обошел трейдера ЛУКОЙЛа.

Лидером по сумме контрактов и объему закупок стала китайская China National United Oil Corporation. По подсчетам авторов обновленного рейтинга, в 2018 году сумма контрактов составила $20,5 млрд, объем закупок — 39,5 млн т при средней стоимости одного барреля в $71,2.

Следом за ней идет Litasco — швейцарская компания, которая является эксклюзивным трейдером нефти и нефтепродуктов российской компании ЛУКОЙЛ и которая была лидером трех предыдущих рейтингов. Ее сумма контрактов составила $17,6 млрд, объем закупок — 34,9 млн т, средняя стоимость одного барреля при закупках — $69,2.

«Дочка» «Роснефти» — Rosneft Trading — увеличила закупки у материнской компании по сравнению с рейтингом прошлого годом и замкнула тройку лидеров списка со следующими цифрами: сумма контрактов — $12,5 млрд, объем закупок — 25,1 млн т.

На четвертом месте расположился трейдер французской Total — Total Oil Trading SA (TOTSA): она в 2018 году заключила контрактов на покупку российской нефти на $10,3 млрд с объемом поставок 20,9 млн т нефти. Пятое и шестое места заняли польский концерн Orlen и новичок рейтинга — частная китайская нефтяная компания CEFC China. В прошлогоднем рейтинге пятое место занимала Tatneft Europe.

В десятку лидеров вошли также:

  • британская Shell Trading,
  • трейдер «Татнефти» Tatneft Europe,
  • британская QHG Trading,
  • оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.
Автор: Анна Трунина
Теги: Forbes рейтинг, российская нефть, покупатели российской нефти
Материалы по теме
Минск заявил о поиске альтернативы российской нефти
Политика
Минск заявил о прокачке загрязненной российской нефти в ЕС и на Украину
Экономика
Минск приостановил экспорт бензина из-за российской нефти
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter