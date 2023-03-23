Стивен Сигал совместно с сыном учредил компанию в России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 16:46
Пентагон счел сигналом поддержки встречу Си Цзиньпина с Путиным в Москве Политика, 19:52
Гастрономический туризм с сибирским акцентом РБК +, 19:50
Сеть Rixos Hotels открывает новый отель в Турции РБК +, 19:44
«Флант» — о причинах популярности open source и ситуации на рынке РБК+, 19:39
Организаторы объяснили отмену концерта Басты просьбой чиновников Общество, 19:36
Какие решения в сфере информационной безопасности доступны для бизнеса РБК +, 19:32
Как и зачем российский агрокомплекс переходит на бережливое производство Новая экономика, 19:21
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Как Арктическая зона стала точкой притяжения инвестиций РБК +, 19:19
Вице-чемпион КХЛ всухую проиграл «Авангарду» в четвертьфинале плей-офф Спорт, 19:15
Стивен Сигал совместно с сыном учредил компанию в России Бизнес, 19:11
Как выбрать летние покрышки: базовые правила РБК Autonews, 19:11
Участники рынка обсудили пути развития индустрии беттинга в России Новая Экономика, 19:10
Где в Москве можно купить жилье премиального уровня по цене бизнес-класса РБК Недвижимость, 19:08
Как аукционная борьба увеличивает интерес к объекту РБК +, 19:08
Бизнес ,  
0 

Стивен Сигал совместно с сыном учредил компанию в России

Актер Стивен Сигал совместно с сыном учредил компанию в России
Сын Стивена Сигала Доминик, следует из ЕГРЮЛ, тоже имеет гражданство России. Сам актер получил российский паспорт в 2016 году и уже участвовал в нескольких бизнес-проектах в стране
Стивен Сигал
Стивен Сигал (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Американский актер, специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал вместе с сыном Домиником учредил в стране компанию «Пять элементов», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

Общество с ограниченной ответственностью с таким названием, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано 22 марта. В документе указано, что фирма специализируется на производстве питьевой воды и безалкогольных напитков для детского питания. В качестве адреса юрлица указано помещение на улице Матросская Тишина в Москве.

Стивен Сигал записан как генеральный директор ООО, у него с сыном по 50% процентов в «Пяти элементах». Из выписки также следует, что Доминик Санк Рокко Сигал — гражданин России.

Стивен Сигал — американский актер, известный по ролям в боевиках. Он родился в 1952 году в штате Мичиган, а его дед по отцовской линии жил в России.

В 2016 году президент Владимир Путин предоставил Сигалу российское гражданство. В Кремле пояснили, что актер сам изъявил желание его получить и продолжительное время обращался с соответствующей просьбой. Кроме российского, у Сигала есть гражданство США и Сербии.

В 2018 году Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Тогда же он стал президентом зарегистрированной в Москве компании «Стивен Сигал Групп». В ЕГРЮЛ было указано, что она занимается зрелищно-развлекательной деятельностью, в частности «деятельностью концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс». Некоторое время он был совладельцем компании «Русские ярмарки», занимающейся розничной торговлей, но позже вышел из проекта по причине занятости.

Читайте на РБК Pro
Просьбы сотрудников по зарплате: какие выполнять, а какие игнорировать
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Как приостановка членства России в FATF скажется на антиотмывочных мерах
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell

Актер посещал различные регионы, в том числе Крым, Калмыкию, Сахалин. В Бурятии он говорил, что рассматривает возможность воспользоваться программой «Дальневосточный гектар». «У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — заявил он в 2020 году.

В августе 2022 года врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Сигал снимет документальный фильм о Донбассе. Тогда же телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что Сигал побывал в Еленовке, где, как заявляли в Минобороны России, в результате удара ВСУ был разрушен изолятор с украинскими военнопленными.

27 февраля 2023 года президент Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Стивен Сигал Бизнес питьевая вода торговля ЕГРЮЛ
Материалы по теме
Сигал назвал самую прекрасную часть России
Общество
Депардье словами «все еще русский» описал отношение к России
Общество
Число получивших гражданство РФ снизилось в 2022 году впервые за три года
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter