Стивен Сигал совместно с сыном учредил компанию в России

Сын Стивена Сигала Доминик, следует из ЕГРЮЛ, тоже имеет гражданство России. Сам актер получил российский паспорт в 2016 году и уже участвовал в нескольких бизнес-проектах в стране

Стивен Сигал (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Американский актер, специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал вместе с сыном Домиником учредил в стране компанию «Пять элементов», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

Общество с ограниченной ответственностью с таким названием, согласно ЕГРЮЛ, зарегистрировано 22 марта. В документе указано, что фирма специализируется на производстве питьевой воды и безалкогольных напитков для детского питания. В качестве адреса юрлица указано помещение на улице Матросская Тишина в Москве.

Стивен Сигал записан как генеральный директор ООО, у него с сыном по 50% процентов в «Пяти элементах». Из выписки также следует, что Доминик Санк Рокко Сигал — гражданин России.

Стивен Сигал — американский актер, известный по ролям в боевиках. Он родился в 1952 году в штате Мичиган, а его дед по отцовской линии жил в России.

В 2016 году президент Владимир Путин предоставил Сигалу российское гражданство. В Кремле пояснили, что актер сам изъявил желание его получить и продолжительное время обращался с соответствующей просьбой. Кроме российского, у Сигала есть гражданство США и Сербии.

В 2018 году Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Тогда же он стал президентом зарегистрированной в Москве компании «Стивен Сигал Групп». В ЕГРЮЛ было указано, что она занимается зрелищно-развлекательной деятельностью, в частности «деятельностью концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс». Некоторое время он был совладельцем компании «Русские ярмарки», занимающейся розничной торговлей, но позже вышел из проекта по причине занятости.

Актер посещал различные регионы, в том числе Крым, Калмыкию, Сахалин. В Бурятии он говорил, что рассматривает возможность воспользоваться программой «Дальневосточный гектар». «У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», — заявил он в 2020 году.

В августе 2022 года врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что Сигал снимет документальный фильм о Донбассе. Тогда же телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что Сигал побывал в Еленовке, где, как заявляли в Минобороны России, в результате удара ВСУ был разрушен изолятор с украинскими военнопленными.

27 февраля 2023 года президент Путин наградил Сигала орденом Дружбы.