Стивен Сигал возглавил одноименную московскую компанию

Общество с ограниченной ответственностью, согласно документам, занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. В нее входит организация концертов и других мероприятий. Уставной капитал «Стивен Сигал Групп» — 10 тыс. руб.

Стивен Сигал (Фото: Ivan Sekretarev / AP)

Актер и спецпредставитель российского МИДа по вопросам гуманитарных отношений между Москвой и Вашингтоном Стивен Сигал стал президентом московской компании — созданного 25 октября общества с ограниченной ответственностью «Стивен Сигал Групп». Об этом свидетельствуют данные из выписки ЕГРЮЛ. Первой внимание на нее обратило издание «Открытые медиа».

Компания, согласно документации, была зарегистрирована в центре столицы, на Люсиновской улице. Сигал Стивен Фредерик значится президентом организации, ее гендиректором, по материалам ЕГРЮЛ, является Максим Юров (аналогичную должность предприниматель занимает в оказывающем услуги по бронированию ООО «У Нины»). Также Юров вместе с Иваном Жуковым и Шамилем Хамидуллиным указывается в качестве учредителей компании, самого Стивена Сигала в списке совладельцев «Стивен Сигал Групп» нет.

Уставной капитал организации — 10 тыс. руб. По материалам ЕГРЮЛ, компания занимается «зрелищно-развлекательной деятельностью», в частности — «деятельностью концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс». Помимо этого, в сферы деятельности «Стивен Сигал Групп» входят образование в области спорта и отдыха, деятельность в области исполнительских искусств, деятельность спортивных клубов, фитнес-центров, а также парков отдыха и пляжей.

Это уже не первое участие Сигала в российских бизнес-проектах. Так, в декабре 2016 года голливудский актер стал соучредителем ООО «Русские ярмарки». Компания занималась организацией торговых площадок по всей стране. Партнером Сигала по бизнесу тогда стал глава российской Федерации общин горских евреев Акиф Гилалов. Однако сотрудничество продлилось недолго: уже в апреле прошлого года Сигал отказался от участия в проекте, сославшись на занятость.

В августе 2018 года актер зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Решение о соответствующей регистрации приняла инспекция налоговой службы по подмосковному городу Электросталь.