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Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях в Донбассе

Американский актер Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях в Донбассе
Стивен Сигал
Стивен Сигал (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Американский актер и режиссер Стивен Сигал снимает документальный фильм о военном конфликте в Донбассе, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в Telegram.

Ранее Сигал прибыл в ДНР и посетил разрушенный изолятор в Еленовке, и, по словам Пушилина, пообщался с украинскими военнопленными.

«При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду. Он хочет изменить взгляд на эту войну. Задача непростая», — написал глава ДНР.

Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке
Политика
Стивен Сигал

О том, что американский актер посетил разрушенный изолятор в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, ранее сообщил телеведущий Владимир Соловьев. По данным Минобороны России, украинские силы обстреляли СИЗО, где содержались в том числе бойцы «Азова» (формирование признано в России экстремистским и запрещено). По данным ведомства, жертвами удара стали 50 человек, пострадали 73. Официальный Киев отрицает обвинения и утверждает, что ВСУ не наносили удара по СИЗО.

Стивен Сигал имеет российское гражданство с ноября 2016 года. Кроме российского и американского паспортов у него есть и сербский. С 2018 года актер также является специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере. В 2021 году вступил в партию «Справедливая Россия — За правду».

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