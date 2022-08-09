Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 16:20
«ВКонтакте» ждет масштабное обновление. Что изменится Life, 18:30
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:30
Политологи назвали обыск у Трампа во Флориде уникальным в истории США Политика, 18:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:24
Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке Политика, 18:23
Владельца белорусского криптообменника объявили в международный розыск Крипто, 18:22
Правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста Политика, 18:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Аксенов сообщил об одном погибшем после взрывов на аэродроме в Крыму Политика, 18:18
Германия не получила ни одного отчета от попавших под санкции россиян Политика, 18:11
Суд продлил арест Кара-Мурзы на два месяца Политика, 18:10
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 18:07
Непобежденный чемпион по боксу Тайсон Фьюри решил возобновить карьеру Спорт, 18:04
Криптовалюта против фондового рынка. В чем преимущества и недостатки Крипто, 17:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке

Сигал является гражданином России с 2016 года. О его визите в Донбасс рассказал телеведущий Владимир Соловьев
Стивен Сигал
Стивен Сигал (Фото: Kristina Nikishina / Getty Images)

Американский актер Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке (ДНР), где содержались украинские военнопленные. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Он побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе члены неонацистского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация)», — написал Соловьев и приложил фотографию Сигала на фоне развалин.

Стивен Сигал — гражданин России, он получил паспорт в ноябре 2016 года. Кроме российского и американского паспортов, у Сигала есть и сербский. С 2018 года актер также является спецпредставителем МИДа по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере. В 2021 году вступил в партию «Справедливая Россия — За правду».

Полянский пообещал доставить экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке
Политика
Фото:РИА Новости

Об ударе по зданию тюрьмы в Еленовке с украинскими военнопленными власти ДНР сообщили 29 июля. Минобороны России позднее заявило, что украинские силы обстреляли СИЗО, где содержались в том числе бойцы «Азова». По данным ведомства, жертвами удара стали 50 человек, личности двух из них не установлены. Пострадали 73 человека.

Официальный Киев отрицает обвинения и утверждает, что ВСУ не наносили удара по СИЗО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США недостаточно разведданных об инциденте в СИЗО в Еленовке.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции
Pro
Самый обычный: как продать совершенно типичный продукт в три этапа
Инструкции
Pro
Ставки по ипотеке снизились. Стоит ли инвестировать в акции застройщиков
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Почему Джефф Безос и Джек Дорси покупают африканские стартапы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами
Статьи
Pro
Фото: Игорь Зотин / ТАСС Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства
Статьи
Pro
Масштабный пожар на складе Ozon. Как это скажется на его результатах
Статьи
Pro
«Простой путь к богатству»: секреты успешного инвестирования
Саммари

СК России возбудил по факту удара уголовное дело по ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В ООН и Красном Кресте заявили о готовности расследовать удары в Еленовке.



 

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ДНР Стивен Сигал Донбасс Военная операция на Украине
Материалы по теме
Полянский пообещал доставить экспертов на место удара по СИЗО в Еленовке
Политика
В Кремле заявили, что России нечего скрывать об ударе по Еленовке
Политика
ООН решила создать миссию для расследования удара по СИЗО в Еленовке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter