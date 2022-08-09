Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке
Американский актер Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке (ДНР), где содержались украинские военнопленные. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
«Он побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе члены неонацистского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация)», — написал Соловьев и приложил фотографию Сигала на фоне развалин.
Стивен Сигал — гражданин России, он получил паспорт в ноябре 2016 года. Кроме российского и американского паспортов, у Сигала есть и сербский. С 2018 года актер также является спецпредставителем МИДа по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере. В 2021 году вступил в партию «Справедливая Россия — За правду».
Об ударе по зданию тюрьмы в Еленовке с украинскими военнопленными власти ДНР сообщили 29 июля. Минобороны России позднее заявило, что украинские силы обстреляли СИЗО, где содержались в том числе бойцы «Азова». По данным ведомства, жертвами удара стали 50 человек, личности двух из них не установлены. Пострадали 73 человека.
Официальный Киев отрицает обвинения и утверждает, что ВСУ не наносили удара по СИЗО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США недостаточно разведданных об инциденте в СИЗО в Еленовке.
СК России возбудил по факту удара уголовное дело по ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). В ООН и Красном Кресте заявили о готовности расследовать удары в Еленовке.