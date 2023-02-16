Покупатель фабрик IKEA в России пообещал сохранить все рабочие места

Условием сделки по покупке заводов IKEA было сохранение рабочих мест за сотрудниками предприятий, сообщил РБК глава совета директоров ООО «Лузалес». Правительственная комиссия одобрила продажу двух заводов IKEA этой компании

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Новый владелец двух заводов компании IKEA, российская компания «Лузалес», сохранит все рабочие места за сотрудниками этих предприятий. Такое требование было одним из условий сделки, рассказал РБК председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.

Он утверждает, что сейчас «большая часть коллектива» предприятий работает. «Посыл в том, что все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена. И это было одним из главных условий правкомиссии, чтобы трудящийся коллектив в этих районах жил и работал и предприятия могли дальше функционировать», — пояснил Семенюк.

По его словам, «Лузалес» собирается приобрести два завода IKEA — в поселке Красная Поляна (Кировская область) и Тихвине (Ленинградская область). «Условия все обговорены, договоренности все соблюдены, поэтому ждем сейчас юридического решения вопроса. Намерения компания IKEA — закончить ее [сделку] в ближайшее время, мы эту идею поддерживаем, правительство Российской Федерации нас тоже в этом поддерживает, чтобы эту историю закончить побыстрее», — сообщил Семенюк. Он пообещал, что заводы могут приступить к работе уже в феврале.

Стоимость сделки Семенюк раскрыть отказался. «Цену мы не можем назвать. Деньги из бюджета компании (на приобретение заводов. — РБК). Что касается этой сделки, то я считаю, что она рыночная, рыночные условия», — сказал он.

У «Лузалес» есть бизнес-план и стратегия по развитию предприятий, сообщил глава компании. «Мы видим и понимаем, как можно сделать то, что даже IKEA не сделала, но к чему она стремилась, чтобы 100% мощностей были загружены, и чтобы достаточно большое количество людей работало на своих производственных участках. Помимо того, что места рабочие будут сохранены, я думаю, мы заново начнем в ближайшие месяцы набирать людей. На этих заводах будет производиться мебель», — сказал Семенюк.

Поставлять продукцию компания рассчитывает в дошкольные учреждения и школы. «Мы настоятельно будем рекомендовать, просить, чтобы нас поддержали, чтобы данная мебель использовалась именно в дошкольных учреждениях, в школах Российской Федерации <...>. Конечно, детские кроватки, мебель, комоды, тумбочки — это все будет производиться, но хотелось бы, чтобы именно в школах знали эту мебель», — сказал глава совета директоров «Лузалес» РБК.

О том, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов шведской компании IKEA в России, ранее сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, он также отмечал, что для правительства важно было сохранить рабочие места. Два завода купит «Лузалес», которая специализируется на пиломатериалах, покупателем третьего завода станет «Слотекс», специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах. Условия этой сделки не раскрывались.

Магазины IKEA приостановили работу в России и Белоруссии в начале марта 2022 года; компания пояснила, что столкнулась со сбоями в цепочках поставок из-за конфликта на Украине, выпуск продукции на заводах IKEA был приостановлен. В июне компания объявила о сокращении масштабов бизнеса в России и поиске новых владельцев для ее российских заводов.

IKEA выставила на продажу четыре фабрики в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях. Две из производственных площадок объединили в одну, поэтому сделки касались трех заводов.