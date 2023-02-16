Покупатель фабрик IKEA в России пообещал сохранить все рабочие места

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 14:17
Студия Warner Bros. приступила к работе над новым фильмом о Гарри Поттере Life, 15:29
В России введут режим «контролируемого пребывания» для мигрантов Политика, 15:27
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:26
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 15:23
В Молдавии обнаружили части ракеты на границе с Украиной Политика, 15:21
Минобороны сообщило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ под Красным Лиманом Политика, 15:15
Данилов пригрозил «развалом» России по итогам военной операции Политика, 15:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Гознак» запустил приложение для инвестиций в физическое золото и серебро Инвестиции, 15:06
Банки предложили повысить лимит ввоза валюты без деклараций в десять раз Финансы, 15:04
Лолита Милявская снялась в новом сериале Федора Бондарчука «Актрисы» Life, 15:01
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 15:00
Жертвами землетрясения в Турции стали пять игроков в настольный теннис Спорт, 14:59
Кадыров увидел проявления «политики США» в обвинениях против Махачева Спорт, 14:53
Госдума приняла закон о прекращении действия договоров Совета Европы Политика, 14:50
Война санкций ,  
0 

Покупатель фабрик IKEA в России пообещал сохранить все рабочие места

Купившая два завода IKEA компания пообещала сохранить все рабочие места
Условием сделки по покупке заводов IKEA было сохранение рабочих мест за сотрудниками предприятий, сообщил РБК глава совета директоров ООО «Лузалес». Правительственная комиссия одобрила продажу двух заводов IKEA этой компании
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Новый владелец двух заводов компании IKEA, российская компания «Лузалес», сохранит все рабочие места за сотрудниками этих предприятий. Такое требование было одним из условий сделки, рассказал РБК председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.

Он утверждает, что сейчас «большая часть коллектива» предприятий работает. «Посыл в том, что все люди должны быть на рабочих местах, заработная плата не должна быть сокращена. И это было одним из главных условий правкомиссии, чтобы трудящийся коллектив в этих районах жил и работал и предприятия могли дальше функционировать», — пояснил Семенюк.

По его словам, «Лузалес» собирается приобрести два завода IKEA — в поселке Красная Поляна (Кировская область) и Тихвине (Ленинградская область). «Условия все обговорены, договоренности все соблюдены, поэтому ждем сейчас юридического решения вопроса. Намерения компания IKEA — закончить ее [сделку] в ближайшее время, мы эту идею поддерживаем, правительство Российской Федерации нас тоже в этом поддерживает, чтобы эту историю закончить побыстрее», — сообщил Семенюк. Он пообещал, что заводы могут приступить к работе уже в феврале.

Стоимость сделки Семенюк раскрыть отказался. «Цену мы не можем назвать. Деньги из бюджета компании (на приобретение заводов. — РБК). Что касается этой сделки, то я считаю, что она рыночная, рыночные условия», — сказал он.

У «Лузалес» есть бизнес-план и стратегия по развитию предприятий, сообщил глава компании. «Мы видим и понимаем, как можно сделать то, что даже IKEA не сделала, но к чему она стремилась, чтобы 100% мощностей были загружены, и чтобы достаточно большое количество людей работало на своих производственных участках. Помимо того, что места рабочие будут сохранены, я думаю, мы заново начнем в ближайшие месяцы набирать людей. На этих заводах будет производиться мебель», — сказал Семенюк.

Поставлять продукцию компания рассчитывает в дошкольные учреждения и школы. «Мы настоятельно будем рекомендовать, просить, чтобы нас поддержали, чтобы данная мебель использовалась именно в дошкольных учреждениях, в школах Российской Федерации <...>. Конечно, детские кроватки, мебель, комоды, тумбочки — это все будет производиться, но хотелось бы, чтобы именно в школах знали эту мебель», — сказал глава совета директоров «Лузалес» РБК.

Читайте на РБК Pro
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
Как чашка кофе поможет улучшить спортивные результаты и похудеть
Вокруг маркетплейсов России возник новый рынок: что он собой представляет
Усугубят ли шпионские зонды торговый конфликт США и КНР

О том, что правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов шведской компании IKEA в России, ранее сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, он также отмечал, что для правительства важно было сохранить рабочие места. Два завода купит «Лузалес», которая специализируется на пиломатериалах, покупателем третьего завода станет «Слотекс», специализирующаяся на фасадах и кухонных столешницах. Условия этой сделки не раскрывались.

Магазины IKEA приостановили работу в России и Белоруссии в начале марта 2022 года; компания пояснила, что столкнулась со сбоями в цепочках поставок из-за конфликта на Украине, выпуск продукции на заводах IKEA был приостановлен. В июне компания объявила о сокращении масштабов бизнеса в России и поиске новых владельцев для ее российских заводов. 

IKEA выставила на продажу четыре фабрики в Новгородской, Ленинградской и Кировской областях. Две из производственных площадок объединили в одну, поэтому сделки касались трех заводов.  

Авторы
Теги
Екатерина Костина Екатерина Костина, Наталья Демченко Наталья Демченко
Минпромторг IKEA заводы мебель рабочие места
Материалы по теме
Минпромторг назвал покупателей заводов IKEA в России
Бизнес
Мантуров допустил соглашение по покупке активов IKEA до конца года
Бизнес
«Система» стала претендентом на российские активы IKEA
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter