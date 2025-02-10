В РСТ назвали благоприятный период для оформления шенгенских виз

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Россиянам, планирующим поехать в Европу весной или летом, нужно уже сейчас заняться оформлением виз, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). По мнению экспертов, сейчас консульства не слишком загружены, тогда как ближе к лету будет сложнее записаться на подачу документов.

Из-за улучшения ситуации с оформлением виз туры в Европу вновь попадают в топы продаж, отметил генеральный директор компании PAC Group Илья Иткин.

Турпоток за границу в 2024 году вырос на 25%, отметили в РСТ со ссылкой на Погранслужбу ФСБ. Спрос увеличился как на направления с прямой перевозкой, так и на европейские страны благодаря улучшению ситуации с оформлением виз.

Ранее в январе РСТ сообщил со ссылкой на туроператоров о том, что записаться на подачу шенгенской визы стало легче после окончания новогодних праздников. По словам начальника отдела продаж туроператора «Содис» Ирины Мануильской, «проще всего сейчас оформить шенген в консульстве Греции и визу на Кипр».

Ранее в феврале в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне за минувший год совершили 1,4 млн поездок в Европу. По сравнению с 2019 годом количество визитов в страны ЕС сократилось в десять раз. В тот год россияне на самолетах и машинах посетили страны ЕС 14,37 млн раз.

Попасть в Европу россиянам стало сложнее после того, как ЕС после начала в феврале 2022 года российской специальной военной операции на Украине закрыл небо для российских самолетов. Кроме этого, в сентябре 2023 года Еврокомиссия запретила въезжать в страны ЕС машинам с российскими номерами, приравняв их к запрещенному импорту.

Помимо этого, соседние с Россией европейские страны прекратили выдавать россиянам туристические визы и закрыли въезд туристам с шенгенскими визами других стран. У стран ЕС, которые принимают заявления россиян на туристические визы, получить их стало сложнее и дороже. В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией.