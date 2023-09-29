Le Monde узнала о расследовании главы LVMH и Саркисова из-за Куршевеля

Финразведка Франции заподозрила главу холдинга LVMH Арно и совладельца группы РЕСО Саркисова в отмывании денег при покупке недвижимости в Куршавеле, узнала Le Monde. Представитель Саркисова назвал расследование пустым «наездом»

Бернар Арно (Фото: Vincent Isore / Global Look Press)

Прокуратура Парижа начала расследовать «подозрительные» сделки с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Куршевель, в которых могли участвовать глава холдинга LVMH Бернар Арно (второй в списке Forbes с состоянием $187,2 млрд) и совладелец группы РЕСО Сергей Саркисов (состояние по Forbes — $850 млн), сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, подразделение финансовой разведки Tracfin подозревает бизнесменов в отмывании денег. По данным ведомства, в 2018 году созданные во Франции, Люксембурге и на Кипре компании за несколько недель приобрели 14 объектов недвижимости в престижном районе курорта Жарден-Альпин на общую сумму €16 млн. Конечным приобретателем недвижимости стала кипрская компания La Fleche, которую финразведка подозревает в связи с Саркисовым.

В том же месяце La Fleche купила еще три объекта недвижимости на €2,2 млн у компании SNC Croix Realty, которую также подозревают в связи с Саркисовым. Прокуратура подозревает, что россиянин продавал недвижимость сам себе и таким образом смог «отмыть» около €1,2 млн.

При этом Арно, как пишет Le Monde, дал Саркисову €18,3 млн, необходимых для покупки недвижимости, через свою компанию SNC Mеtropole, которая принадлежит холдинговой компании французского бизнесмена. После сделок, якобы совершенных Саркисовым, Арно выкупил все акции La Fleche, став ее главным бенефициаром. «Подставной покупатель стремился скрыть настоящего конечного покупателя», — говорится в заключении Tracfin.

Как отмечает Le Monde, спустя год после подозрительных вся недвижимость компании предана в управление гостиничного холдинга «Metropole 1850», принадлежащего Арно.

Источник газеты в окружении российского бизнесмена подтвердил реальность этих сделок. В то же время, по его словам, цель всех этих покупок была в том, чтобы «саккумулировать» все участки в руках одного собственника. «Как только это было сделано, стоимость здания увеличилась, и его можно было перепродать покупателям, которые не хотели брать на себя весь этот риск», — объяснил собеседник Le Monde.

Замгендиректора по маркетингу, рекламе и PR компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, отвечая на запрос РБК, назвал расследование пустым «наездом» французского журналиста. Он подчеркнул, что речь идет выкупе примерно полутора десятка квартир в старом доме в Куршевеле с целью превратить здание после ремонта (или реконструкции) в гостиницу. Сделку он назвал рядовой, подчеркнув, что все ее этапы проведены в точном соответствии с требованиями французского законодательства и под контролем французских нотариусов, «то есть прозрачно и понятно».

«По завершении сделки участвовавшие в ней французские компании, которые представляли интересы российского инвестора, уплатили все положенные во Франции налоги. Таким образом, речь идет об абсолютно пустом «наезде» не очень компетентного французского журналиста, который решил отличиться в новой «охоте на ведьм», — заявил Иванов.

По его словам, в российских инвесторах в нынешнем политическом контексте мерещатся скрытые угрозы и грязные тайны. «И финальное: все это не имеет ни малейшего отношения к «РЕСО-Гарантия» и другим компаниям группы РЕСО», — заключил представитель компании.