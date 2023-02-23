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Wintershall Dea оценила убытки из-за списания российских активов

Глава Wintershall Марио Мерен: компания списала €7 млрд убытков из-за российских активов
Чистый убыток Wintershall в 2022 году составил €4,8 млрд. Глава компании Марио Мерен сообщил, что с февраля прошлого года она не получала дивиденды от российских активов, и не исключил подачу иска к правительству страны
«Газпром» GAZP ₽155,59 +0,4% Купить
Фото: Swen Pförtner / dpa / Global Look Press
Фото: Swen Pförtner / dpa / Global Look Press

Wintershall Dea списала €7 млрд убытков, в основном из-за российских активов, сообщил на ежегодной пресс-конференции в Касселе глава немецкой нефтегазовой компании Марио Мерен, передает корреспондент РБК.

В итоге чистый убыток Wintershall Dea в 2022 году составил €4,8 млрд, говорится в отчете компании. Из них €4,5 млрд получены из-за списания и выхода из активов в России. В 2021 году компания получила чистую прибыль на €593 млн.

Wintershall не получала дивиденды от российских активов с начала военной операции на Украине. По ее оценкам, в России сейчас находятся около €2 млрд дивидендов, которые компания рассчитывает получить после окончания боевых действий. Эти деньги «исчезли», сказал Мерен, потому что указ президента Владимира Путина, принятый в конце 2022 года, ретроспективно ограничивает предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у совместных с Wintershall Dea предприятий. Постановлением правительства, принятым во исполнение указа, вводится предельная цена на природный газ, добытый на участках Южно-Русского газового месторождения: до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2390 руб. за 1 тыс. куб. м, после — 5464 руб. за 1 тыс. куб. м.



Wintershall не исключает вероятности подачи исков к правительству России в связи с изменением регулирования работы совместных предприятий в стране. «Накопленная ликвидность пропала после указа об ограничении цены продукции», — отметил Мерен, назвав это «экономической экспроприацией». «Мы рассматриваем способы смягчения этого влияния для акционеров и сотрудников. Мы намерены предпринять все возможное», — сказал он.

Мерен напомнил, что инвестиции компании также гарантированы правительством Германии, поэтому компания обязана задействовать и этот инструмент: «Есть федеральные гарантии на инвестиции в России, это распространенный инструмент, и мы обязаны ограничить возникший ущерб. Мы претендуем на некоторые выплаты».

По словам главы компании, окончательное решение уйти из России, о котором было объявлено в январе, «было трудным, но единственно возможным»: «Ограничения, налагаемые российским правительством, лишили нас возможности работать в России, как раньше». Он напомнил, что сразу после начала военной операции на Украине компания осудила боевые действия и приняла первоначальные меры, «сказав четкое «нет» новым проектам в России или с российскими партнерами».

Компания собирается покинуть страну, соблюдая «все применимые законы и правила», пообещал Мерен. У Wintershall Dea есть четкий план по выходу из России, но сроки компания не раскрывает. «Это зависит не только от нас», — сказал глава компании. Он отказался ответить на вопрос РБК, кому планируется продать доли в совместных предприятиях с «Газпромом» — самому «Газпрому» или российскому правительству.

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Wintershall Dea в России вместе с «Газпромом» участвует в разработке Южно-Русского месторождения (совместные предприятия «Севернефтегазпрома» и «Газпром ЮРГМ Трейдинг»), а также участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (СП «Ачимгаза» и «Ачим девелопмент»). Помимо этого, компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток-2» (владеет 15,5%) наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд — Wintershall Dea вложила €730 млн).

В российском представительстве Wintershall Dea работают около 60 человек; иностранных сотрудников компания планирует вернуть из России, а россияне будут вынуждены покинуть ее.

Wintershall Dea была создана в 2019 году, это крупнейшая независимая нефтегазовая компания Европы. Она ведет добычу в Норвегии, Германии, работает в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Доля в 72,7% в компании принадлежит нефтехимическому концерну BASF, остальное — LetterOne.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Wintershall убытки активы
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