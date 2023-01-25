Глава Wintershall Dea заявил о снятии «Газпромом» €2 млрд со счетов их СП

Российская газовая монополия опустошила счета совместных с Wintershall Dea предприятий, заявил глава немецкой компании Марио Мерен. По его словам, наличными было снято почти €2 млрд. Компания ранее объявила об уходе из России

Фото: Friso Gentsch / Global Look Press

Компания «Газпром» сняла со счетов своих совместных предприятий с Wintershall Dea почти €2 млрд наличными, сообщил исполнительный директор Wintershall Dea Марио Мерен немецкой газете Börsen-Zeitung, передает Financial Times. По его словам, российская газовая монополия просто опустошила совместные счета компании.

РБК направил запрос в «Газпром».

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и LetterOne (33%), основанной Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Ведет добычу газа и нефти в Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом», работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке.

В России Wintershall Dea участвовала в разработке Южно-Русского месторождения (совместные предприятия «Севернефтегазпрома» и «Газпром ЮРГМ Трейдинг»), а также участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (СП «Ачимгаза» и «Ачим девелопмент»). Также Wintershall Dea была одним из инвесторов проекта «Северный поток-2» (владеет 15,5%) наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд — Wintershall Dea вложила €730 млн).

Компания объявила об уходе из России 17 января 2023 года, почти через год после начала спецоперации на Украине. Wintershall неоднократно критиковали в Германии за то, что она не вышла из российских проектов раньше, однако еще в июле Марио Мерен говорил, что уход компании из России «был бы большим подарком» для Москвы.

Решение уйти из России в январе 2023 года в компании объяснили тем, что указ президента России запретил «Газпрому» покупать газ у совместных с Wintershall СП ниже определенного лимита. Утвержденным правительством документом вводится предельная цена на природный газ, добытый на участках Южно-Русского газового месторождения: до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2390 руб. за 1 тыс. куб. м, после — 5464 руб. за 1 тыс. куб. м; а также цены на природный газ, добытый на участках ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, на уровне 2550 руб. за 1 тыс. куб. м и на газовый конденсат на уровне 16 370 руб. за 1 т. Цены на газ, согласно этим документам, снижались задним числом — с 1 марта 2022 года, платить за углеводороды больше прямо запрещено указом президента. Общий убыток от ухода из России в немецкой компании оценили в €5,3 млрд.

Мажоритарный владелец Wintershall, компания BASF, заявил, что его «дочка» понесла «потерю фактического влияния» на свои газовые месторождения в России и что группа списывает €7,3 млрд. Согласно прогнозу компании, это приведет к чистому убытку в €1,4 млрд за 2022 год.