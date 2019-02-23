«Дочка» PDVSA в США объявила о новом руководстве несмотря на решение суда

«Дочка» PDVSA в США объявила о новом руководстве несмотря на решение суда

Новых руководителей компании назначила венесуэльская оппозиция. В Citgo их утвердили. Ранее назначение нового руководства аннулировал суд Венесуэлы, генпрокуратура страны начала против новых членов совета директоров расследование

Фото: Loren Elliott / Reuters

Американская «дочка» венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA (Petroleos de Venezuela) Citgo Petroleum Corp. утвердила новый состав совета директоров. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте компании.

Новые руководители были назначены в Citgo оппозицией Венесуэлы. Верховный суд боливарианской республики это решение впоследствии счел недействительным. В отношении новых руководителей венесуэльская генпрокуратура начала расследование.

Однако несмотря на это, новый состав совета директоров в Citgo утвердили. В пятницу, 22 февраля, он, по данным пресс-службы, уже провел свое первое официальное заседание. Председателем совета директоров в итоге стала Луиса Паласиос (прежде она работала в исследовательской компании Medley Global Advisors), исполнительным вице-президентом в Citgo назначили Рика Эссера (в «дочку» PDVSA он пришел в 1997 году, прежде занимал должности вице-президента по соблюдению нормативов и стратегического директора). Старшим вице-президентом компании стал Эдгар Ринкон, в Citgo он будет курировать вопросы бурения в западном полушарии. Помимо него, в совет директоров также вошли Анхель Ольмета (долгое время работал в PDVSA, занимая различные посты в области стратегического и корпоративного планирования), Луис Урданета (бывший вице-президент PDVSA) и Андрес Падилья (прежде занимал должности, связанные с финансами, в различных венесуэльских компаниях).

Теперь руководители Citgo, как указывается в пресс-релизе, занимаются поиском главного исполнительного директора компании.