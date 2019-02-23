«Дочка» PDVSA в США объявила о новом руководстве несмотря на решение суда

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,16 64,77 EUR Нал. 75,08 73,53 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 4 036,10 -27,40 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
Во Франции назвали лауреатов кинопремии «Сезар» Общество, 08:47 В Свердловской области сошел с рельсов вагон с углем Общество, 08:29 США осудили власти Венесуэлы за применение силы против мирных жителей Политика, 08:05 «Дочка» PDVSA в США объявила о новом руководстве несмотря на решение суда Бизнес, 08:04 В США заявили о готовности поддержать оппозицию в Никарагуа и на Кубе Политика, 07:29 Трамп пообещал применить вето в случае несогласия конгресса с режимом ЧП Политика, 07:05 Певца R. Kelly арестовали по делу о сексуальном насилии Общество, 06:40 Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией Политика, 06:12 Порошенко вновь заявил о безуспешном звонке Путину Политика, 05:41 Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд Финансы, 05:19 Американский самолет провел наблюдательный полет над Россией Политика, 05:19 Гуаидо сообщил о помощи военных в поездке на концерт в Колумбию Политика, 05:03 СМИ узнали о требовании к Microsoft отказаться от контракта с армией США Технологии и медиа, 04:44 Небензя допустил обращение в Совбез ООН из-за провокаций в Венесуэле Политика, 04:16
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
«Дочка» PDVSA в США объявила о новом руководстве несмотря на решение суда
Новых руководителей компании назначила венесуэльская оппозиция. В Citgo их утвердили. Ранее назначение нового руководства аннулировал суд Венесуэлы, генпрокуратура страны начала против новых членов совета директоров расследование
Фото: Loren Elliott / Reuters

Американская «дочка» венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA (Petroleos de Venezuela) Citgo Petroleum Corp. утвердила новый состав совета директоров. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте компании.

Новые руководители были назначены в Citgo оппозицией Венесуэлы. Верховный суд боливарианской республики это решение впоследствии счел недействительным. В отношении новых руководителей венесуэльская генпрокуратура начала расследование.

Однако несмотря на это, новый состав совета директоров в Citgo утвердили. В пятницу, 22 февраля, он, по данным пресс-службы, уже провел свое первое официальное заседание. Председателем совета директоров в итоге стала Луиса Паласиос (прежде она работала в исследовательской компании Medley Global Advisors), исполнительным вице-президентом в Citgo назначили Рика Эссера (в «дочку» PDVSA он пришел в 1997 году, прежде занимал должности вице-президента по соблюдению нормативов и стратегического директора). Старшим вице-президентом компании стал Эдгар Ринкон, в Citgo он будет курировать вопросы бурения в западном полушарии. Помимо него, в совет директоров также вошли Анхель Ольмета (долгое время работал в PDVSA, занимая различные посты в области стратегического и корпоративного планирования), Луис Урданета (бывший вице-президент PDVSA) и Андрес Падилья (прежде занимал должности, связанные с финансами, в различных венесуэльских компаниях).

Теперь руководители Citgo, как указывается в пресс-релизе, занимаются поиском главного исполнительного директора компании.

Политика
Суд Венесуэлы аннулировал назначение нового руководства PDVSA и Citgo

О планах венесуэльской оппозиции назначить в американскую «дочку» PDVSA новых членов совета директоров стало известно в январе. Однако в компании тогда, по данным Reuters, пытались подготовить юридическую стратегию, которая бы это предотвратила. «Citgo зарегистрирована в штате Делавэр. Она принадлежит Венесуэле, в которой сейчас два президента. Соединенные Штаты признают только одного, но это не тот [президент], который назначал людей руководить Citgo», — объяснял правовые проблемы компании один из источников агентства.

Фотогалерея 
Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота. Фоторепортаж

Власти Венесуэлы в свою очередь обещали защитить нефтепереработчика. «Citgo является собственностью венесуэльского государства», — напоминал президент боливарианской республики Николас Мадуро.

Однако позже США ввели против ее материнской компании (PDVSA) санкции. При этом операции с Citgo американский Минфин разрешил продолжить. Все полученные ею деньги, согласно установленным Вашингтоном правилам, она должна оставлять на заблокированных в США счетах. Условием снятия ограничений власти Штатов называли передачу контроля над PDVSA венесуэльской оппозиции.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: PDVSA, Citgo, Венесуэла
Материалы по теме
Суд Венесуэлы аннулировал назначение нового руководства PDVSA и Citgo
Политика
Оппозиция Венесуэлы назначила собственных директоров PDVSA и Citgo
Политика
Производитель стеклотары в США подал иск к «Роснефти» из-за акций Citgo
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter