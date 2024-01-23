Владельцем юрлица «Яндекса» в России стала калининградская структура

МКАО «Яндекс» зарегистрировалось в калининградском офшоре в конце декабря, теперь данные об этом появились в реестре. В компании тогда сообщили РБК, что регистрация нового юрлица — одна из процедур подготовки к реструктуризации

Фото: Владислав Шатило / РБК

Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V, данные об этом появились в ЕГРЮЛ.

МКАО «Яндекс» (международная компания акционерное общество) зарегистрировалось в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области в конце декабря прошлого года. В компании тогда сообщили РБК, что регистрация нового юридического лица — одна из процедур подготовки к реструктуризации бизнеса.

«Яндекс» был включен в реестр участников САР на острове Октябрьский 26 декабря, следует из записи в нем.

Менеджмент и консультанты нидерландской Yandex N.V. — головной компании группы «Яндекс» — с прошлого года обсуждают различные варианты реорганизации бизнеса. Один из них предусматривал создание Yandex N.V. российской «дочки», контрольный пакет в которой перейдет консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%.

В октябре Yandex N.V. получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России на внутреннюю реструктуризацию. Компания обещала предоставить акционерам предложения к концу 2023 года.

Капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя «Яндекса» Аркадия Воложа LASTAR (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. По состоянию на конец сентября основными владельцами голосующих акций Yandex N.V. были LASTAR, куда Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%).

В ноябре Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Yandex N.V. рассматривает возможность продажи до конца года за один раз всех своих российских активов. Один из собеседников агентства оценил общую стоимость сделки в ₽560 млрд ($6,18 млрд) с учетом требования о продаже актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки. Другой источник сказал, что сумма сделки составит около $5 млрд. По словам одного из собеседников, Yandex N.V. может продать 100% холдинга, созданного в Калининградской области. Другой источник допустил полный выход Yandex N.V. из российских активов, но этот вопрос, по его словам, не решен окончательно.

В марте источники РБК говорили, что в рамках реструктуризации Yandex N.V. может получить лицензии на развитие нескольких проектов за рубежом: беспилотных автомобилей, образовательных сервисов, облачных технологий и платформы по разметке данных. Однако источник Forbes в октябре заявил, что сейчас такая передача «под большим вопросом». В то же время собеседник издания заверил, что отсутствие таких лицензий нежелательно, но не станет катастрофой, так как Yandex N.V. может переписать код и не столкнуться с претензиями.