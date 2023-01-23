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Bloomberg узнал о планах Spotify уволить сотрудников вслед за Microsoft

Bloomberg: Spotify планирует уволить часть сотрудников вслед за другими техгигантами
Увольнения в Spotify последуют за многотысячными сокращениями в других технологических компаниях Запада. Компании идут на такой шаг на фоне падения доходов и желания сократить расходы
Фото: Daniel Kalker / Global Look Press
Фото: Daniel Kalker / Global Look Press

Шведская компания — владелец стримингового сервиса Spotify планирует уволить часть сотрудников, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Количество людей, которых планируют сократить, не уточняется. Агентство указывает, что, согласно отчетам Spotify о доходах, в компании трудоустроены 9,8 тыс. человек. В октябре компания уже прибегала к увольнениям: около 40 человек, которые работали в студиях подкастов Spotify, лишились работы, после того как были закрыты 11 подкастов.

В России Spotify не работает с весны прошлого года.

Сокращения сотрудников происходят и в других западных технологических компаниях. Например, в ноябре стало известно, что американская Amazon собирается уволить около 10 тыс. сотрудников. Об этом сообщали источники Financial Times, The Wall Street Journal и The New York Times. Причина — отказ от убыточных или неэффективных подразделений.

Примерно такое же число сотрудников намерена сократить и Microsoft, сообщал Sky News в январе. В штате компании — более 220 тыс. человек, из них хотят уволить около 5% из-за падения доходов на фоне замедления темпов роста глобальной экономики.

В январе о многотысячных сокращениях объявила и Alphabet — материнская компания Google. В обращении генерального директора Сундара Пичаи было сказано, что уволят примерно 12 тыс. сотрудников. Он отметил, что до этого компания расширяла штат ввиду периодов «резкого роста», но сейчас настала «другая экономическая реальность».

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Увольнения затронули и Twitter, который с октября прошлого года стал активом предпринимателя Илона Маска. Как сообщил CNBC в январе со ссылкой на внутренние документы Twitter, с момента приобретения компании Маском оттуда ушли или были уволены около 80% сотрудников. Согласно записям, на полный рабочий день в штате Twitter работают примерно до 1,3 тыс. сотрудников, из которых менее 550 — штатные инженеры. Маск отмечал, что за счет сокращений пытается сократить расходы на Twitter.

Депутат Государственной думы и заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин отмечал, что россияне, которых уволят из зарубежных ИТ-компаний, могут рассчитывать на трудоустройство в России.
 

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