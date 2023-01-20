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Материнская компания Google сократит 12 тыс. сотрудников

В Google и Alphabet из-за изменившейся «экономической реальности» уволят 12 тыс. человек
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Alphabet, материнской компании Google, в ближайшее время под сокращение попадут 12 тыс. сотрудников. Обращение генерального директора Alphabet и Google Сундара Пичаи было опубликовано в корпоративном блоге, незадолго до этого о массовых увольнениях со ссылкой на письмо Пичаи сообщало агентство Reuters.

«Мы решили сократить число сотрудников примерно на 12 тыс. позиций. Мы уже отправили электронные письма пострадавшим сотрудникам в США. В других странах этот процесс займет больше времени из-за местных законов и практики», — говорится в сообщении Пичаи.

По его словам, решение сократить штат компании связано с тем, что «периоды резкого роста», когда компания активно нанимала сотрудников «чтобы этот рост подпитать», сейчас в прошлом. «Мы нанимали сотрудников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня», — отметил он.

Уволенным сотрудникам выплатят выходное пособие, компания также пообещала оказать поддержку в решении имиграционных и медицинских проблем. По данным Reuters, увольнения затронут работников всех отделов, в том числе рекрутинг, инженерные и производственные команды — до 6% от численности персонала.

Накануне, 18 января стало известно о начале сокращений в другой крупной технологической компании — Microsoft. Сообщение генерального директора Сатьи Наделлы также было опубликовано в блоге компании. Корпорация планирует уволить 10 тыс. сотрудников из-за падения доходов на фоне замедления темпов роста глобальной экономики, это 5% от ее штата, писал Bloomberg.

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