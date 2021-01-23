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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ опроверг покупку мексиканским бизнесменом 2 млн доз «Спутник V»

Ранее СМИ сообщили, что мексиканский бизнесмен якобы купил 2 млн доз вакцины для того, чтобы реализовать ее в Мексике. До этого президент страны разрешил частным компаниям закупать препараты и самостоятельно продавать их
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Информация о том, что бизнесмен из Мексики Алехандро Коссио купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V», не соответствует действительности. говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

«РФПИ опровергает информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 млн доз вакцины Sputnik V и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении фонда, который является разработчиком вакцины совместно с Центром им. Гамалеи.

В фонде заявили, что против вакцины «Спутник V» ведется «кампания дезинформации», в рамках которой недостоверные сведения распространяются ночью или в выходные, чтобы усложняет их проверку.

О том, что мексиканский бизнесмен купил большую партию российской вакцины ранее в субботу сообщило издание El Financiero.

Мексиканский бизнесмен купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V»
Общество

Это произошло после того, как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил позволить частным компаниям и региональным властям самостоятельно закупать вакцину для применения в Мексике. При этом закупки можно будет делать только если препарат прошел регистрацию или собирается ее пройти.

«У меня уже есть 2 млн вакцин «Спутник V» <...>, я приветствую решение президента, мы ждем появления соответствующего указа и вместе с ним регистрации [вакцины] мексиканским регулятором, то есть Cofepris», — процитировало El Financiero Коссио.

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Фото:Абзал Калиев / Sputnik / РИА Новости

В начале сентября РФПИ сообщал, что планирует обеспечить вакциной 25% населения Мексики, поставив туда 32 млн доз.

Позже, в январе, заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль назвал уже меньшее количество, которое страна могла бы закупить у России — до 24 млн. По словам Лопеса-Гателля, власти страны заключили предварительные соглашения, которые «потенциально дали бы правительству Мексики возможность получить вакцины российского института имени Н.Ф. Гамалеи».

Авторы
Мария Лисицына, Егор Губернаторов
Мексика вакцина коронавирус РФПИ
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