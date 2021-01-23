РФПИ опроверг покупку мексиканским бизнесменом 2 млн доз «Спутник V»
Информация о том, что бизнесмен из Мексики Алехандро Коссио купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V», не соответствует действительности. говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.
«РФПИ опровергает информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 млн доз вакцины Sputnik V и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении фонда, который является разработчиком вакцины совместно с Центром им. Гамалеи.
В фонде заявили, что против вакцины «Спутник V» ведется «кампания дезинформации», в рамках которой недостоверные сведения распространяются ночью или в выходные, чтобы усложняет их проверку.
О том, что мексиканский бизнесмен купил большую партию российской вакцины ранее в субботу сообщило издание El Financiero.