РФПИ опроверг покупку мексиканским бизнесменом 2 млн доз «Спутник V»

Ранее СМИ сообщили, что мексиканский бизнесмен якобы купил 2 млн доз вакцины для того, чтобы реализовать ее в Мексике. До этого президент страны разрешил частным компаниям закупать препараты и самостоятельно продавать их

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Информация о том, что бизнесмен из Мексики Алехандро Коссио купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V», не соответствует действительности. говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

«РФПИ опровергает информацию о приобретении бизнесменом из Мексики Алехандро Коссио 2 млн доз вакцины Sputnik V и эксклюзивных прав на продажу препарата в Мексике и Центральной Америке. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении фонда, который является разработчиком вакцины совместно с Центром им. Гамалеи.

В фонде заявили, что против вакцины «Спутник V» ведется «кампания дезинформации», в рамках которой недостоверные сведения распространяются ночью или в выходные, чтобы усложняет их проверку.

О том, что мексиканский бизнесмен купил большую партию российской вакцины ранее в субботу сообщило издание El Financiero.