Мексиканский бизнесмен купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V»

Президент Мексики уточнил, что компании и региональные власти смогут покупать вакцину только у зарегистрированных в стране производителей, таких, как Pfizer-BioNTech или AstraZeneca-Oxford. Разрешены сделки и с теми, кто собирается получить регистрацию. Покупатели должны указать количество вакцины, и где они намерены ее использовать, чтобы не помешать государственному плану вакцинации.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) анонсировал, что в общей сложности в Мексику планируется поставить 32 млн доз «Спутника V». Это позволит привить 25% населения страны. Позже в мексиканском Минздраве отметили, что власти могут использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Мексике превысило 1,7 млн человек.