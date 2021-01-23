Мексиканский бизнесмен купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V»
Мексиканский предприниматель Алехандро Коссио купил 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает El Financiero.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил Минздраву страны разрешить частным компаниям и региональным властям самостоятельно закупать вакцину от COVID-19 для применения на территории Мексики.
«У меня уже есть два миллиона вакцин «Спутник V» <...>, я приветствую решение президента, мы ждем появления соответствующего указа и вместе с ним регистрации [вакцины] мексиканским регулятором, то есть Cofepris», — заявил бизнесмен.
Коссио отметил, что ведет переговоры о продаже российской вакцины с властями семи штатов Мексики. Он также допустил продажу части запаса другим странам Латинской Америки.