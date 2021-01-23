Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 22 янв, 12:37
Суд в Испании освободил задержанных по делу «русской мафии» Общество, 05:25 Мексиканский бизнесмен купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V» Общество, 05:23 Витренко счел субсидии «угнетением достоинства» граждан Украины Общество, 04:57 Семнадцать способов справиться со стрессом РБК и HP, 04:55 Генсек ООН попросил Россию и США скорее приступить к продлению СНВ-3 Политика, 04:17 Задержанный в США россиянин признал вину в киберпреступлениях Общество, 04:17 В Южно-Сахалинске двое детей погибли при пожаре Общество, 03:55 Переехать в небоскреб: чего ожидать от жизни в «Москва-Сити» Партнерский материал, 03:45 Ученые назвали повышающую риск заражения коронавирусом болезнь Общество, 03:28 Новый глава партии Меркель не увидел причин для снятия санкций с России Политика, 03:02 В Новой Москве на празднике застрелили двух человек Общество, 02:49 Лидер демократов в сенате назвал срок начала процесса импичмента Трампа Политика, 02:46 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 02:32 Байден заявил об ухудшении экономического кризиса в США Экономика, 02:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мексиканский бизнесмен купил 2 млн доз российской вакцины «Спутник V»

Мексиканский предприниматель Алехандро Коссио купил 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает El Financiero.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил Минздраву страны разрешить частным компаниям и региональным властям самостоятельно закупать вакцину от COVID-19 для применения на территории Мексики.

«У меня уже есть два миллиона вакцин «Спутник V» <...>, я приветствую решение президента, мы ждем появления соответствующего указа и вместе с ним регистрации [вакцины] мексиканским регулятором, то есть Cofepris», — заявил бизнесмен.

В Мексике допустили использование до 24 млн доз вакцины «Спутник V»
Политика
Фото:Oliver Bunic / Bloomberg

Коссио отметил, что ведет переговоры о продаже российской вакцины с властями семи штатов Мексики. Он также допустил продажу части запаса другим странам Латинской Америки.

Президент Мексики уточнил, что компании и региональные власти смогут покупать вакцину только у зарегистрированных в стране производителей, таких, как Pfizer-BioNTech или AstraZeneca-Oxford. Разрешены сделки и с теми, кто собирается получить регистрацию. Покупатели должны указать количество вакцины, и где они намерены ее использовать, чтобы не помешать государственному плану вакцинации.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) анонсировал, что в общей сложности в Мексику планируется поставить 32 млн доз «Спутника V». Это позволит привить 25% населения страны. Позже в мексиканском Минздраве отметили, что власти могут использовать до 24 млн доз этой вакцины для 12 млн человек.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Мексике превысило 1,7 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус вакцина Мексика
Материалы по теме
В Мексике допустили использование до 24 млн доз вакцины «Спутник V»
Политика
Число заразившихся COVID-19 в Мексике превысило 1 млн человек
Общество
Россия пообещала обеспечить вакциной от COVID четверть населения Мексики
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter