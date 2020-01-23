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Дерипаска предложил перенести штаб-квартиру ООН из США ради нового налога

Бизнесмен предложил штрафовать за выбросы в атмосферу углекислого газа и использование угля
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Бизнесмен Олег Дерипаска в интервью агентству Bloomberg высказал мнение, что ООН нуждается в реорганизации. В частности, речь идет о том, чтобы перенести ее штаб-квартиру из США (Нью-Йорка) в нейтральную страну. В качестве варианта Дерипаска предложил Швейцарию, в которую он приехал для участия в Давосском экономическом форуме. По мнению бизнесмена, ООН должна ввести налог за выбросы углекислого газа в размере не менее $100 за тонну.

Бороться Дерипаска предлагает и с использованием угля. «Если раньше людей мотивировали не использовать уголь, то теперь пришло время наказывать их», — сказал бизнесмен. По его словам, правильней использовать атомную энергетику, которая стала «заметно безопасней с развитием технологий».

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«Мы уже дошли до ситуации, когда несчастные дети вроде Греты (Тунберг. — РБК) ругаются со сцены крупнейшего мирового форума. Но все эти разговоры так и остаются разговорами. На самом деле никто ничего не делает», — добавил Дерипаска.

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О намерении поехать в Давос бизнесмен рассказал несколько дней назад. Он признался, что не ожидает от встреч каких-то прорывных решений.

Манифест форума в нынешнем году посвящен понятию stakeholder capitalism (капитализм заинтересованных сторон) и затрагивает такие вопросы, как справедливое налогообложение и политика нулевой терпимости.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Олег Дерипаска
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