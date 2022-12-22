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«Коммерсантъ» узнал о продаже российского бизнеса производителя Pringles

«Коммерсантъ»: производитель чипсов Pringles продаст российский бизнес «Черноголовке»
Kellogg пришла в Россию в 2008 году, она представлена на местном рынке брендами «Любятово», Extra и другими. Весной компания приостановила инвестиции и поставки своей продукции в страну, в том числе чипсов Pringes
Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости
Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Американская компания Kellogg, производитель чипсов Pringles, договорилась о продаже российского бизнеса группе компаний «Черноголовка», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков кондитерских изделий. Информацию подтвердил собеседник, знакомый с планами российской команды Kellogg.

По данным газеты, покупателем выступила компания, которая входит в структуру ГК «Черноголовка», ранее она выкупила у Kellogg завод в станице Северская Краснодарского края. Сделку могут закрыть в начале 2023 года, пишет издание.

В «Черноголовке» и Kellogg не стали комментировать информацию. По оценке управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, стоимость бизнеса Kellogg в России может составить 6–7 млрд руб.

Kellogg пришла в Россию в 2008 году, она представлена на рынке брендами «Любятово», Extra, Dinosaurs и другими. Cейчас Kellogg управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме. По итогам 2021 года на долю России приходился 1% от всего бизнеса Kellogg (в целом выручка компании в прошлом году составила $14,2 млрд, а чистая прибыль — $1,5 млрд). Выручка российского подразделения ООО «Келлогг Рус» в прошлом году составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 888 млн руб.

В марте 2022 года на фоне военной операции на Украине Kellogg сообщила, что приостановит инвестиции и поставки своей продукции в Россию и сохранит на российских производствах только основные продукты питания. Весной компания прекратила импортные поставки чипсов Pringles в страну (они не производятся в России), сообщал РБК представитель ООО «Келлогг Рус». К середине декабря запасы этих снеков у крупнейших ретейлеров («Магнит», «Лента», «Верный») стали подходить к концу или закончились совсем.

Группа компаний «Черноголовка» — крупный российский производитель безалкогольных напитков. Среди ее брендов лимонады и питьевая вода «Черноголовка», «Байкал», Fantola, снеки Bon Giorno и Fry’s, кондитерские изделия Fantola и «Савинов». Компания производит продукцию на восьми предприятиях в России и Узбекистане. Выручка в 2021 году составила 13,7 млрд руб.

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В октябре «Черноголовка» сообщила, что заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд руб. в 2023 году из-за введения акциза на сладкие напитки. Позднее Volga Group Геннадия Тимченко продала завод по производству напитков «Акваника» предпринимателю Михаилу Соскову, которого источники РБК называют одним из партнеров «Черноголовки».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
продажа бизнеса чипсы Черноголовка снеки
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