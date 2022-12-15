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В российских магазинах подошли к концу запасы популярных чипсов Pringles

В торговых сетях «Магнит», «Лента» и «Верный» стали исчезать с полок чипсы Pringles
Спустя девять месяцев после объявления Kellogg об остановке поставок продукции в Россию в магазинах начали заканчиваться одни из самых популярных чипсов — Pringles. Сети планируют заменить их аналогами, в том числе российскими
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Крупнейшие российские ретейлеры исчерпали запасы одних из самых популярных в России чипсов американской марки Pringles. Продукция под этим брендом уже закончилась у второго по обороту продавца товаров повседневного спроса — торговой сети «Магнит», сообщил РБК представитель ретейлера. У сети «Лента» запасы этой продукции остались «минимальные», распродает последние остатки также и сеть «Верный». РБК также направил запрос ретейлерам X5 («Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), «Ашан» и Metro Cash&Carry.

Производитель чипсов Pringles — американская компания Kellogg, которая специализируется на изготовлении сухих завтраков и снеков (в России она представлена брендами «Любятово», Extra, Dinosaurs и др). Компания еще в марте 2022 года на фоне начала специальной военной операции на Украине сообщила, что приостановит инвестиции и поставки своей продукции в Россию и сохранит на своих российских производствах только основные продукты питания.

По итогам 2021 года на долю России приходился 1% от всего бизнеса Kellogg (в целом выручка компании в прошлом году составила $14,2 млрд, а чистая прибыль — $1,5 млрд). Выручка ООО «Келлогг Рус» в 2021 году составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 888 млн руб. Российские заводы Kellogg расположены в Воронеже, Пскове и Вязьме.

Kellogg не выпускала чипсы Pringles в России: на российских заводах компании производятся готовые завтраки под местными брендами — «Любятово», Unicorn, Dinosaurs, Extra, «ШокоZAVR». Продукцию под брендом Pringles производят пять фабрик в разных странах — США, Бельгии, Малайзии, Польше и Китае. Представитель российского подразделения Kellogg (ООО «Келлогг Рус») подтвердил, что импортные поставки Pringles были приостановлены весной 2022 года правообладателем Kellogg Europe Trading Limited. К настоящему времени все запасы продукции на складах официального импортера этой продукции уже реализованы, уточнил собеседник РБК.

Насколько популярны Pringles

Чипсы присутствуют в корзине более чем трети россиян: по данным исследования «РосИндекс» компании Ipsos, к потребителям чипсов в третьем квартале 2022 года относили себя 36,8% опрошенных россиян.

Самый узнаваемый бренд — Lay's. По данным опроса, проведенного аналитиками в августе—октябре 2022 года, этот бренд знали 92,5% потребителей чипсов в возрасте старше 16 лет, проживающих в крупных городах (с населением более 100 тыс. человек). Pringles входят в пятерку самых узнаваемых марок (их знают 75,4% потребителей), среди других популярных марок — «Русская картошка» (70,6%), Cheetos (68,9%) и Lay's Maxx (65%).

Покупали потребители в третьем квартале 2022 года тоже чаще всего марку Lay's — ее выбирали 74,4% покупателей. На втором месте по потреблению были чипсы под маркой «Русская картошка» (20,9%). Pringles входили в пятерку по потреблению, их покупали 15,3% потребителей.

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Чем заменяют Pringles

Как поясняют представители опрошенных РБК российских торговых сетей, прямых аналогов у Pringles, кроме марки Lay's Stax (производит компания PepsiCo), нет. Но в категории чипсов широкий ассортимент брендов, поэтому Pringles значительной доли не занимали, уверяют в «Ленте». На замену исчезающему товару сети ищут альтернативы — помимо Lay's Stax «Лента» предлагает покупателям товары российских производителей — например, ростовский бренд Bruto (их производит ООО «Стамба»).

Также в нескольких магазинах российских розничных сетей корреспонденты РБК обнаружили чипсы Pringles, произведенные в Польше в июне 2022 года, то есть уже после того, как Kellogg's объявила о прекращении поставок в Россию. На горячей линии одного из импортеров Kellogg's в России — компании «Септорг» РБК сообщили, что чипсы Pringles по параллельному импорту начали завозить два месяца назад. Впрочем, снеки, как и прочие продовольственные товары, не входят в официальный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию — ввозу без разрешения правообладателя.

Ранее РБК обратил внимание, что в московских магазинах в продаже появился напиток, бутылка которого полностью совпадает с оригинальной Coca-Cola, выпускавшейся раньше на российских заводах, об остановке производства которой заявили американская The Coca-Cola Company и ее российский ботлер после начала специальной военной операции на Украине. На бутылках напитка, который появился в торговой сети «Светофор», стояли свежие даты розлива в октябре и ноябре, а производился он, согласно информации на этикетке, «с разрешения The Coca-Cola Company» на заводах в Москве или Ростовской области. Но эта продукция не оригинальная, заверили РБК в компании — ботлер прекратил выпуск Coca-Cola в России еще в апреле 2022 года, а запасов готовой продукции и сиропа для производства уже практически нет. Появившаяся в магазинах «свежая» Coca-Cola, с высокой долей вероятности, была «произведена с несанкционированным использованием этикетки», отмечал источник РБК на рынке безалкогольных напитков. Роспотребнадзор сообщил, что после жалоб на появление в продаже в Москве и Подмосковье «подозрительной» Coca-Cola начал проверку, о результатах которой пока не сообщалось.

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Теги
Анна Левинская, Анна Захарова
чипсы снеки продажи торговые сети санкции
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