Bloomberg предупредил о крупнейшем с 2007 года дефиците нефти

Мировой рынок нефти в последние месяцы 2023 года может столкнуться с самым большим дефицитом поставок более чем за 15 лет, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что это может стать вызовом для предвыборной кампании Джо Байдена

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Мировой рынок нефти уже в четвертом квартале может столкнуться с дефицитом поставок примерно в 3,3 млн барр. в сутки из-за сокращения добычи Саудовской Аравией, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет ОПЕК. Такой дефицит может стать самым значительным по меньшей мере с 2007 года, отмечает агентство.

Bloomberg напоминает, что сокращение предложения саудовской нефти на фоне рекордного спроса привело к резкому скачку цен — до $90 за баррель. Сегодня стоимость Brent на лондонской бирже ICE превысила $92 — это самый высокий уровень с 17 ноября 2022 года.

«Ястребиная стратегия» Саудовской Аравии в сочетании с сокращением экспорта нефти из России может привести к инфляционному давлению на мировую экономику, предупредило агентство.

Как отмечает Bloomberg, рост цен на нефть и нефтепродукты в Европе и США также становятся вызовом для президента Джо Байдена, который готовится к предвыборной кампании 2024 года.

Из составленного Bloomberg графика следует, что дефицит нефти на мировых рынках начал формироваться со второго квартала текущего года. Если в начале 2023-го он составлял 0,1 млн барр., то уже ко второму кварталу вырос до 1,8 млн барр.

Суммарно 13 стран ОПЕК в августе добывали в среднем 27,45 млн барр. в сутки, что на 113 тыс. больше, чем в июле, следует из ее отчета. В основном добыча увеличилась в Иране, Нигерии и Ираке, а снизилась в Саудовской Аравии, Анголе и Венесуэле. ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,4 млн барр. в сутки, а в 2024-м — на 2,2 млн барр. По оценкам организации, в четвертом квартале текущего года для его удовлетворения необходимо обеспечить добычу 30,7 млн барр. в сутки. Если организация сохранит объем добычи без изменений, разрыв между спросом и предложением увеличится почти вдвое за оставшиеся три месяца.

В начале сентября Саудовская Аравия объявила о решении продлить сокращение добычи нефти на 1 млн барр. в сутки до конца 2023-го. Объем добычи в королевстве в октябре, ноябре и декабре составит примерно 9 млн барр. в день. Тогда же Россия объявила о решении продлить до конца года добровольное сокращение экспорта на 300 тыс. барр. в сутки.

После этого стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре на бирже ICE выросла на 1,24%, до $90,08 за баррель. Дороже $90 баррель Brent стал стоить впервые с 18 ноября 2022 года.



Российское правительство еще в начале 2023 года объявило, что добровольно сократит добычу на 500 тыс. барр. в сутки (около 5%) с 1 марта. Это произошло на фоне введения в декабре эмбарго на импорт нефти из России в Евросоюз и ценового потолка в $60 за баррель для третьих стран и нефтепродуктов феврале. С 1 августа Россия дополнительно снизила поставки на рынок на 500 тыс. барр. в сутки, в сентябре их решили сократить на 300 тыс. барр. в сутки.