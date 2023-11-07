Bloomberg сообщил о конце российского «бума» на недвижимость в Дубае

Россияне перестали быть главными покупателями дубайской недвижимости и в настоящее время все больше избавляются от активов, рассказали Bloomberg местные брокеры. Среди причин — падение рубля и рост цен на местную недвижимость

Дубай (Фото: Cedric Ribeiro / Getty Images for Atlantis Dubai)

С начала российской спецоперации на Украине в Дубае наблюдался «бум» покупок недвижимости россиянами, однако в последние несколько месяцев продажи резко сократились, пишет Bloomberg cо ссылкой на опрошенных брокеров.

Среди причин брокеры называют ослабление российской валюты к доллару, рост стоимости недвижимости в Дубае примерно на 30% за последние два года, а также разочарование в жизни в городе. Один из собеседников агентства уточнил, что россияне стали чаще продавать купленную на «раскаленном рынке» недвижимость или отказываться от сделок, заключенных ранее.

Глава местного агентства недвижимости Driven Properties Абдулла Аладжаджи пояснил, что российские клиенты с июня по август приобрели недвижимость в Дубае на общую сумму $39,9 млн, а продали на $75,1 млн. Брокерская компания Betterhomes подсчитала, что россияне были пятыми по значимости иностранными покупателями жилой недвижимости в Дубае в истекшем третьем квартале по сравнению с первым местом в аналогичный прошлогодний период.

Как отмечает Bloomberg, наибольшее падение спроса среди россиян наблюдается на рынке элитной недвижимости. «Русские в прошлом году покупали дорогую [недвижимость]. Они не задавались вопросом — $10 млн, $15 млн, что угодно. Они покупали. Но теперь, на этом уровне, они больше не покупают», — рассказал гендиректор Unique Properties Араш Джалил. По оценке риелтора, количество транзакций, совершаемых россиянами в его фирме, упало на 15%, в то время как денежный объем снизился сразу на 50%.

Основатель брокерской компании Whitewill Олег Торбосов среди причин падения спроса на недвижимость среди россиян назвал решение некоторых российских банков сократить услуги по переводу валюты, например ограничив ежемесячную сумму, доступную для отправки в ОАЭ.

При этом опрошенные Bloomberg брокеры отмечают, что, несмотря на падение спроса на недвижимость среди россиян, на местный рынок выходит все больше европейцев, американцев, китайцев и сингапурцев. Главными покупателями остались индийцы и британцы, однако заметный рост после пандемии COVID-19 наблюдается и среди китайцев.

В прошлом году многие россияне рассматривали Дубай и ОАЭ в качестве «запасного аэродрома»: недвижимость в стране покупалась для релокации и длительного проживания. «Сегодня это уже не просто покупка квартиры, а релокация капитала, семьи, бизнеса через недвижимость», — говорила РБК в январе основатель агентства недвижимости Kalinka Екатерина Румянцева.

По данным компании, наиболее востребованными в то время среди россиян были апартаменты: их доля в общем объеме продаж составила около 70%. Далее следуют виллы и коммерческая недвижимость. Средний бюджет покупки россиян в Дубае в прошлом году составил около 47 млн руб. (2,5 млн дирхамов). Диапазон покупок был от 9,3 млн руб. (500 тыс. дирхамов) на бюджетные студии до 375,5 млн руб. (20 млн дирхамов) на премиальные объекты.

Покупателями дубайской недвижимости среди россиян были в основном состоятельные граждане. По данным PARUS RealEstate, более 50% клиентов из России — это бизнесмены, которые открывали в Дубае компании, чтобы диверсифицировать свой бизнес, многие искали также офисы и релоцировали часть сотрудников. Эксперты из Intermark Real Estate основными целями российских покупателей недвижимости в Дубае называли вывод и размещение капитала в безопасных активах, открытие банковского счета и получение ВНЖ.