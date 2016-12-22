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Экс-глава Госстроя стал куратором железнодорожной отрасли в Минтрансе
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Экс-глава Госстроя стал куратором железнодорожной отрасли в Минтрансе
Бизнес, 12:12
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Экс-глава Госстроя стал куратором железнодорожной отрасли в Минтрансе
Новым замминистра транспорта, курирующим железнодорожную отрасль, стал экс-глава Госстроя Владимир Токарев. Его предшественник Алан Лушников покинул министерство два месяца назад, заявив о планах продолжить карьеру рок-музыканта
Владимир Токарев (Фото: Евгений Переверзев / «Коммерсантъ»)

Экс-глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Госстрой) Владимир Токарев назначен заместителем министра транспорта, курирующим железнодорожную отрасль. Премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение № 2543-р в среду, 21 ноября, оно опубликовано на сайте правительства.

РБК направил запросы представителю Медведева и профильного вице-премьера Максима Акимова. Представитель Минтранса Александр Волков отказался от комментариев.

Предшественник Токарева на посту замминистра транспорта, ответственного за железнодорожную отрасль, Алан Лушников подал в отставку 21 сентября, заявив о планах продолжить выступления в составе рок-группы Ctrlband, поэтому отрасль осталась без куратора на целых два месяца. За это время, несмотря на сопротивление экспортеров, РЖД удалось отстоять экспортную надбавку в 8%, которую должны были отменить в 2019 году.

Ранее сообщалось, что глава Минтранса Евгенией Дитрих проводил совещание с несколькими кандидатами на эту позицию. Помимо Токарева, среди претендентов на этот пост назывался также заместитель гендиректора РЖД Андрей Старков, который курирует вопросы корпоративного управления и распоряжения имуществом.

Сам Дитрих возглавил министерство при назначении нового состава правительства в мае, сменив на этом посту Максима Соколова. За полгода он сильно обновил команду, пригласив людей из профильный компаний: первым заместителем министра стал член правления «Автодора» Иннокентий Алафинов, замминистра Виктора Олерского, курирующего водный транспорт и порты, сменил топ-менеджер «Совкомфлота» Юрий Цветков, а замминистра, курирующим автомобильные дороги, стал глава Росавтодора Роман Старовойт вместо Николая Асаула, которого назначили торговым представителем в Белоруссии. Впрочем, уже через две недели после этой перестановки, 11 октября, президент Владимир Путин назначил Старовойта временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

Токарев также приходит в министерство из бизнеса — в 2014–2016 годах он возглавлял УК ГидроОГК (структура «РусГидро»), а с марта по июнь 2018 года — УК «ТЮС» (строительство автодорог) Юрия Рейльяна. Но и железнодорожная отрасль ему не чужда — в 2006–2008 годах он был заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта. В 2009–2013 годах он стал замминистра регионального развития, а в 2013 году возглавил Госстрой.

Авторы: Тимофей Дзядко, Валерия Комарова.
Теги: Минтранс , железнодорожный транспорт , кадровые назначения
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